Desde hace muchos años, cuando no he sabido para qué se usaba un archivo con una extensión «x» he consultado a FILExt. Está disponible desde hace más de 20 años, y es mi fuente para este cometido desde que alcanza mi memoria. ¿Que encontramos un archivo con extensión .patata? Pues entramos en su web, buscamos «.patata» y nos dice qué es y con qué abrirlo, aunque lógicamente con esa extensión nos dará error. Y no sólo eso, ya que el servicio ha mejorado, y ahora ofrece también otras funciones.

Para ser honesto, no sé desde cuándo ha mejorado tanto. Yo recuerdo que antes daba sólo información, pero ahora nos permite subir archivos para visualizarlos. Haced la prueba: abrid el navegador, id a su página web, haced clic en «Elige el archivo» y subid algo. Es probable que lo abra, incluso si es un ZIP como el de la siguiente imagen. Es compatible con muchos tipos de archivos, hasta el punto de que llega a sorprender.

FILExt es gratuito, pero con publicidad

Si hemos abierto el archivo con este sistema, debajo nos pone un poco de información sobre el tipo, y un enlace a la información más extensa, básicamente a lo que ha ofrecido FILExt desde toda la vida. Este «visor» es tan potente que incluso es capaz de abrir archivos .db (base de datos local), permitiéndonos hacer algunas consultas SQL. Por ejemplo, yo tengo un archivo .db en el que estoy haciendo pruebas con una aplicación de Python. Ese archivo tiene dentro una tabla con artículos publicados. Si lo subo a FILExt, tras un segundo mostrará toda la información, y me ofrecerá un campo para hacer las consultas.

Y la cosa mejora por momentos. Si le ponemos, por ejemplo, un archivo .xfc de GIMP, nos abrirá el archivo tirando de Photopea, el medio-clon web de Photoshop. También funciona con vídeos, canciones… prácticamente de todo. En algunos casos, como en los formatos .db o .xfc, nos ofrece algo para interactuar con ellos, pero en otros, como los .docx o .odt, lo que hace es pasarlo a PDF. Por lo menos podemos visualizarlos.

Si estáis pensando en usar FILExt para visualizar películas, lo siento, pero hasta ahí no llega; sólo muestra 30 segundos del vídeo. Y si estáis pensando en subirle un archivo .torrent para bajar algo, no, tampoco. Para eso existen otros servicios, como webtor, que además de descargar torrents también permite visualizar vídeos en streaming si están alojados en la misma red.

Eso no es todo. También permite convertir archivos

Por si esto no fuera suficiente, arriba tiene una opción en la que pone «Guardar como» que nos permite convertir los archivos a otros formatos, aunque no siempre. Si abrimos un .png nos permitirá convertirlo a .jpg, .bmg y algunos formatos de imagen más, pero también a PDF o Epub. Cuidado con esto, porque si bien es cierto que algunas conversiones funcionan, también lo es que otras no lo hacen. Convertir un PNG en Epub resultará en un archivo .epub, sí, pero sin el contenido deseado; se limitará a ponerle una portada con el nombre del archivo y un par de páginas vacías (o negras). Probablemente deberían pulir un poco esto, de manera que no ofreciera las conversiones que pudieran fallar. Lo malo de esto es que en ocasiones sí salen bien, por lo que sería difícil de gestionar.

¿Y cuánto cuesta todo esto? El precio a pagar es la publicidad, sobre todo una invitación a registrarnos como la anterior. Se puede cerrar con la X que hay arriba a la derecha, o se irá automáticamente si hacemos clic en «Registrate o Inicia sesión». Pero también nos podemos registrar y apoyar al proyecto por 1.99€/mes. Teniendo en cuenta lo que se pide por otras suscripciones hasta parece barato.

Así que ya lo sabéis, si no lo sabíais ya. FILExt no sólo permite saber con qué abrir un tipo de archivo, sino que también permite visualizarlos y convertirlos a otros formatos. Toda una navaja suiza.