Fictorum: un RPG de acción garantizada llegará a Linux

Fictorum llegará a Linux, otra nueva buena noticia para el mundo del gaming en Linux, otro título que agregar a la ya extensa lista de títulos que ya se pueden jugar desde Linux. Quién nos diría hace 5 años que ahora se contarían los juegos para Linux por miles y acercándose a los que tiene Mac, además de ver la calidad de los títulos que se están portando. Seguro que no lo hubiésemos imaginado, pues de repente la industria del videojuego se ha acordado del pingüino…

Bien, siguiendo con el tema central del artículo, decir que Fictorum es un RPG de acción que seguro te cautivará por sus entornos destructibles. Lo podrás adquirir como es habitual desde la tienda oficial de Valve, es decir, en el sitio online Steam. Por el momento se encuentra para Windows con un precio de 19.99€, por lo que para Linux tendrá el mismo precio. Pero quizás pronto tengamos más noticias buenas que contar sobre este título desde nuestro blog LxA.

Un desarrollador implicado en este proyecto publicó en Reddit un mensaje que deja constancia de este evento, es decir, de Fictorum para SteamOS y Linux. El mensaje venía a decir que no se va a lanzar ahora pero que esperan que pronto esté listo. Lo interesante es que no es la primera vez que han dicho esto de Fictorum, por lo que parece que no se trata de rumores, sino de una realidad. Ya mostraron otros mensajes diciendo que era una prioridad para ellos portarlo a Linux después de arreglar los errores de la versión para la plataforma de Microsoft.

Los desarrolladores dijeron que primero arreglarían los errores que están teniendo, luego lo darían soporte a Linux y Mac y en tercer lugar de prioridad está el soporte para mod. Por el momento solo podemos fiarnos de la versión de Windows y de las criticas, que se mezclan entre buenas y malas. Por un lado está recibiendo buenas críticas, pero también parece que está teniendo algunos problemas con la IA del juego y con la optimización, que son los errores a los que se refieren y pronto estarán arreglados..