FFmpeg 9.1 Gauss ya está disponible como nueva versión estable de este popular conjunto de herramientas multimedia de código abierto. El lanzamiento incorpora novedades en codificación y decodificación de vídeo, mejoras en el tratamiento del audio, nuevos filtros y compatibilidad con formatos que amplían las posibilidades de procesamiento multimedia desde la línea de comandos y mediante las bibliotecas del proyecto.

La actualización destaca especialmente por la incorporación de codificación APV mediante Vulkan, un nuevo filtro de interpolación de fotogramas que aprovecha NVIDIA Optical Flow, mejoras en el codificador AAC y soporte para imágenes ASTC. FFmpeg 9.1 también amplía el soporte de formatos de audio y vídeo y añade nuevas herramientas para distintos flujos de trabajo de producción multimedia.

Codificación APV acelerada mediante Vulkan

Una de las novedades técnicas más destacadas es la incorporación de un codificador para APV (Advanced Professional Video) que utiliza Vulkan. Este formato de vídeo profesional puede aprovechar ahora la aceleración mediante GPU a través de shaders, ampliando las posibilidades de codificación dentro de FFmpeg.

La integración de Vulkan continúa creciendo en el proyecto, que ya venía trabajando en diferentes procesos de codificación y aceleración gráfica. La nueva implementación permite incorporar APV a los flujos de trabajo que utilizan FFmpeg, aunque su rendimiento dependerá del hardware, los controladores y la configuración utilizada.

Interpolación de fotogramas con NVIDIA Optical Flow

FFmpeg 9.1 añade vf_fruc_vulkan, un filtro de interpolación de fotogramas acelerado mediante NVIDIA Optical Flow. FRUC (Frame Rate Up-Conversion) permite generar fotogramas intermedios a partir del movimiento detectado entre imágenes, con el objetivo de aumentar la fluidez de una secuencia de vídeo.

La nueva implementación utiliza Vulkan y la tecnología de estimación de movimiento de NVIDIA para acelerar este procesamiento. Se trata de una incorporación especialmente interesante para tareas de conversión de vídeo y experimentación con técnicas de interpolación, aunque no implica que cualquier GPU NVIDIA pueda utilizarla indistintamente: la disponibilidad depende del hardware y de los requisitos de la función.

FFmpeg 9.1 introduce mejoras en AAC y nuevos formatos multimedia

El codificador AAC recibe una revisión importante, con mejoras que afectan a la calidad y al comportamiento de la codificación. El proyecto también incorpora soporte para codificar xHE-AAC mediante libfdk-xhe-aac, ampliando las opciones disponibles para la creación de contenido de audio.

Entre las nuevas capacidades de FFmpeg 9.1 destacan también:

Codificación y decodificación de imágenes ASTC mediante libastcenc.

Multiplexores y demultiplexores para ASTC y KTX 1.0.

Decodificación y demultiplexado de DVD-Audio LPCM.

Codificador DSD en formato dsd_msbf.

Decodificadores Rhetorex ADPCM e IMA ADPCM Citrix.

Decodificación de imágenes Panasonic RW2.

Soporte para el formato de vídeo Infinity IMM6.

Filtro de bitstream para combinar cargas de datos LCEVC.

Más cambios para desarrolladores y herramientas multimedia

La nueva versión incorpora además soporte para la selección de dispositivos de entrada AVFoundation mediante identificadores únicos y números de serie USB. También se añade un multiplexor para el protocolo de imágenes en línea de iTerm2, el demultiplexor MVR y el filtro latticepal.

En el apartado de vídeo, FFmpeg introduce soporte para particionado de datos H.264 y mejoras en la codificación HEVC mediante Vulkan. Asimismo, el backend D3D12 DirectML incorpora inferencia zero-copy para ONNX Runtime en su backend DNN, una mejora dirigida a reducir transferencias innecesarias de datos en determinados flujos de procesamiento.

FFmpeg 9.1 ya se puede descargar

FFmpeg 9.1, cuyo nombre en clave es Gauss, está disponible desde el 20 de noviembre de 2026 en la página oficial del proyecto. La publicación incluye el código fuente y sus correspondientes firmas criptográficas para verificar la autenticidad de los archivos descargados.

Como es habitual, la versión estable está especialmente destinada a integradores, distribuidores y usuarios que necesitan una base de código definida. Quienes requieran las últimas correcciones y funciones en desarrollo pueden recurrir a la rama de desarrollo, que recibe cambios con mayor frecuencia.

Esta versión supone un avance importante para FFmpeg en ámbitos como la aceleración por GPU, la producción de vídeo y la compatibilidad con nuevos formatos, manteniendo su papel como una de las herramientas más versátiles del ecosistema multimedia libre.