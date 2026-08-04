La comunidad de desarrolladores multimedia tiene motivos para celebrar: la versión 9.0 de FFmpeg ya está disponible. Esta popular biblioteca de código abierto, utilizada en innumerables aplicaciones de procesamiento de audio y vídeo, llega cargada de novedades que mejoran el rendimiento y amplían las capacidades de codificación y decodificación. Entre las mejoras más destacadas se encuentra el avance en la aceleración mediante Vulkan, que ahora permite decodificar vídeo APV y Apple ProRes RAW, así como un nuevo filtro de vídeo 360 grados (v360_vulkan). También se han incorporado optimizaciones para AVX-512 y nuevas funcionalidades en los filtros de NVIDIA y AMD.

El lanzamiento de FFmpeg 9.0 supone un paso adelante en el soporte de hardware moderno, con especial atención a las tarjetas gráficas y procesadores actuales. Los desarrolladores que compilen desde el código fuente podrán acceder a todas estas mejoras de inmediato. A continuación, repasamos los cambios más relevantes que trae esta actualización. Recordamos que la versión 8.1 llegó el pasado marzo.

Novedades en aceleración por hardware en FFmpeg 9.0

Uno de los ejes principales de FFmpeg 9.0 es la ampliación del soporte para Vulkan. Se ha añadido la decodificación por hardware de vídeo APV (Apple ProRes RAW) y la aceleración Vulkan para ProRes RAW mediante VideoToolbox. Además, se incluye un nuevo filtro de vídeo 360 grados (v360_vulkan) que permite transformar proyecciones esféricas de forma eficiente. En el apartado de NVIDIA, destaca el filtro transpose_cuda, que facilita la rotación y volteo de imágenes usando CUDA. Por el lado de AMD, se han mejorado las capacidades del convertidor de color (vf_vpp_amf) con soporte HDR, se ha añadido un convertidor de tasa de fotogramas (vf_frc_amf) y un realzador de calidad de vídeo (vf_vqe_amf).

Nuevos filtros, codecs y formatos

FFmpeg 9.0 incorpora soporte para decodificación HE-AAC 960, el códec utilizado en DAB+ (radio digital), lo que amplía las posibilidades de procesamiento de audio. También se ha añadido la decodificación y el demuxing de WebP animado, permitiendo trabajar con imágenes animadas en este formato. En el ámbito de la codificación, se ha incluido un codificador y muxer para el formato Playdate, una pequeña consola de videojuegos. Además, se ha añadido soporte para el muxing de pistas LCEVC en contenedores MP4 y la capacidad de manejar metadatos SMPTE 2094-50, con posibilidad de passthrough.

Eliminaciones y cambios importantes

Como es habitual en las versiones mayores, se han retirado funcionalidades obsoletas. Se ha eliminado la decodificación CELT (que no afecta a Opus CELT) y el parsing de ogg/celt. También se han quitado las opciones NVENC antiguas y el soporte para SDK de NVIDIA anteriores a la versión 11.1. En su lugar, se ha añadido soporte para el backend de ONNX Runtime con ejecución en GPU, lo que abre la puerta a aplicaciones de inteligencia artificial y aprendizaje automático dentro del ecosistema FFmpeg. Asimismo, se ha incluido un filtro de bitstream para dividir vídeo HEVC de capa múltiple Dolby Vision.

Con esta actualización, FFmpeg 9.0 se consolida como una herramienta imprescindible para profesionales y aficionados del vídeo, ofreciendo un soporte más amplio para hardware moderno y formatos emergentes. La comunidad ya puede descargar el código fuente y empezar a experimentar con todas estas novedades.