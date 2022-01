Es probable que haya usuarios de Linux que no sepan que es esto de FFmpeg. Pues bien, es una colección de software libre que nos permitirá realizar tareas como grabar, editar o convertir archivos multimedia, y es el corazón de muchas aplicaciones con interfaz de usuario (GUI). Por defecto funciona con comandos, pero es una herramienta muy útil sobre todo, aunque no exclusivamente, entre los usuarios de Linux. Por eso noticias como el lanzamiento de FFmpeg 5.0 tienen cierta importancia entre los Linux Adictos.

El nombre en clave de FFmpeg 5.0 es Lorentz, y me parece interesante mencionar un par de ejemplos que nos permite hacer el software para los más despistados. Si grabamos la pantalla de nuestro escritorio con SimpleScreenRecorder y dejamos el archivo de salida con su formato por defecto, grabará un vídeo en MKV. Si lo queremos enviar por Telegram y que se vea desde la misma app, podemos abrir un terminal, escribir ffmpeg -i nombre-del-video.mkv nombre-de-salida.mp4, esperar unos segundos y enviar el MP4. También nos permite unir vídeos, tal y como explicamos hace poco más de un mes en este artículo.

Algunas novedades de FFmpeg 5.0

FFmpeg 5.0 ha llegado unos nueve meses después de la v4.4, y trae novedades como:

Nuevos codificadores y decodificadores, como ADPCM IMA Westwook, ADPCM IMA Acorn Replay, Apple Graphics, MSN Siren, entre otros.

Se han incluido nuevos muxers y demuxers, entre los que se incluyen AV1 Low, Argonaut, Games CVG, Westwood AUD e IMF, este último en experimental.

Soporte para el protocolo Concatf.

Soporte para dividir hilos swscale.

Aceleración por hardware VideoToolbox VP9 y ProRes.

Soporte para loongarch.

Empaquetador RTP para descomprimir vídeo.

Nuevos filtros y herramientas de audio.

Nuevos filtros y herramientas de vídeo.

Lista completa de cambios en este enlace.

Aunque ya está disponible en GitHub, en la página principal de FFmpeg aún no aparece FFmpeg 5.0, por lo que podemos decir que el lanzamiento se ha producido, pero no es 100% oficial (no al 100%). Se puede descargar desde la página de descargas del proyecto, pero, si no se tiene prisa, quizá lo mejor sea esperar a que añadan los nuevos paquetes a los repositorios oficiales de nuestra distribución Linux.