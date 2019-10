El pasado marzo, Feral Interactive trajo el juego DiRT 4 a Linux. Gracias a la compañía británica, los usuarios que usamos un sistema operativo cuyo kernel desarrolla Linus Torvalds podemos disfrutar de un buen juego de Rallys, pero no era la primera ni será la última vez que hizo algo parecido. De hecho, hace unos instantes ha anunciado que lo volverá a hacer, en esta ocasión con un título relacionado a Lara Croft.

El título elegido en esta ocasión es Shadow of the Tomb Raider, más concretamente la Definitive Edition, un título que hace poco menos de un año que está disponible en otras plataformas como PlayStation, Xbox o Windows. Como todos los Tomb Raider, se trata de un juego acción, misterio y puzzles, pero no penséis que se trata de unir fragmentos para crear imágenes. Los puzzles de este tipo de juegos se traducen en que tenemos que investigar cómo hacer las cosas para poder seguir avanzando en el juego.

Feral Interactive portará el último Tomb Raider a macOS y Linux

En una apasionante aventura de acción llena de misterio y amenaza, Lara Croft debe salvar al mundo de un apocalipsis maya y forjarse en la saqueadora de tumbas en la que está destinada a convertirse. Combinando el juego base, los siete DLC de tumbas de desafío, así como todas las armas, atuendos y habilidades descargables, Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition es la mejor manera de experimentar el momento decisivo de Lara.

Además del vídeo anterior, Feral Interactive también ha publicado un enlace en el que podemos ver algunas imágenes reales del título. La Definitive Edition ofrecerá una experiencia más completa, puesto que incluye toda la colección del DLC. El juego estará disponible para Linux y macOS a partir del próximo 5 de noviembre a través de Steam.