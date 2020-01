Feral Interactive está volviendo a preguntar qué videojuegos querrías portar a Linux

No es la primera vez que lo hace. El desarrollador de videojuegos Feral Interactive ha vuelto a preguntar a los usuarios los videojuegos que les gustaría tener en Linux. Si nos lees frecuentemente, sabrás que Feral ha portado varios títulos muy importantes y aclamados para Linux y MacOS. Y seguirá haciéndolo por lo que parece, por lo que el estudio se volverá a poner manos a la obra para traer más juegos a Linux.

Ese feedback será el que usen para sus próximos ports. Seguramente recuerdes que en el pasado pusieron en marcha THE REQUESTINATOR, donde se preguntaba por esto en las redes sociales oficiales de la empresa, como en Twitter. Y ha sido esta misma plataforma la que han usado ahora para volver a preguntar, también para macOS y plataformas móviles. Concretamente lo han hecho con este tweet:

“¿Qué videojuego te gustaría que fuese portado a macOS, Linux o plataformas móviles en 2020? y ¿por qué? ¿Hay un juego con necesidad extra para portar? Háganos saber por qué sería perfecto en su plataforma favorita y su respuesta podría aparecer en nuestro próximo boletín: https://feralinteractive.com/xx/register/” Si quieres participar, ya sabes lo que tienes que hacer… y si quieres estar al tanto de las novedades de Feral Interactive, no dudes en seguirlos por los medios oficiales.

Ya sabes que Feral ha portado un buen puñado de títulos para Linux, como Alien Isolation, Life is Strange, Before the Storm, Mad Max, Total War; Three Kingdoms, XCOM, Tom Raider, Fórmula 1, etc. Por no se detendrán, afortunadamente para todos los linuxeros y gamers. Por ahora, algunos de los títulos que podrían ser serios candidatos para venir a Linux de forma nativa podrían ser Monster Hunter: World, Dragon Ball Z: Kakarot, y Borderlands 3. ¿Y a tí? ¿Cuál te gustaría que portasen para tu distro GNU/Linux favorita?