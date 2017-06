Feral anuncia que Dawn of War III usará OpenGL y Vulkan

Feral Interactive, ese grupo de desarrollo que tantas alegrías no está dando últimamente con sus aportaciones portando grandes títulos a Linux, ahora vuelve a darnos esperanzas para la llegada de otro gran título, se trata de Dawn of War III. Feral ha anunciado recientemente que están portando el juego a Linux, y además vendrá con OpenGL por defecto como API gráfica, pero también vendrá con la API Vulkan, tan potente y maravillosa que vino del código de MANTLE de AMD.

Vulkan es un grandioso paso en cuanto a APIs gráficas para Linux, ya que OpenGL tiene algunos inconvenientes. Gracias a AMD como digo, y también a Khronos Group, quien se está haciendo cargo tanto de OpenGL como de Vulkan, el mundo gráfico ha mejorado bastante para sistemas Unix. Grandes noticias que llegan desde el mundo del entretenimiento digital para la plataforma del pingüino. La fecha en la que parece que llegará a Linux será el 8 de junio, tras ese día podremos descargarlo o conseguirlo en las fuentes habituales, como Steam.

Pronto se anunciarán más novedades sobre el título, y seguro que se concreta más sobre la fecha y hora exacta, y también sobre novedades del desarrollo y tal vez alguna oferta de salida. Y dicho esto, para el que no conozca el título, decir que se trata de un videojuego de estrategia en tiempo real bastante exitoso y basado en el popular Warhammer 40.000. Puedes jugar en modo campaña o multijugador librando batallas muy interesantes en este videojuego.

El sistema de juego de Dawn of War III es muy diferente a otros títulos de RTS actuales, y dispone de unidades basadas en escuadras, opciones de combate cuerpo a cuerpo, influencia de la moral de la tropa en la fuerza, y un sistema de recursos basado en puntos que lo diferencia de otros juegos de estrategia similares. Actualmente hay otros títulos similares en el mercado, como Kohan, Sid Meier’s Gettysburg!, etc., pero cuando apareció en el mercado no era frecuente y era una novedad.