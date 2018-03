Fedora IoT Edition, una realidad muy próxima para los amantes del Internet de las Cosas

El Internet de las Cosas se ha popularizado mucho gracias al interés de las grandes empresas tecnológicas y a proyectos como las smartcities. Esto ha hecho que Gnu/Linux se popularice aún más y proyectos que utilizaban Windows pasen a utilizar Gnu/Linux.

Sin embargo, los sistemas operativos basados en Gnu/Linux son más bien pocos y su inmensa mayoría se basan o utilizan Ubuntu Core IoT. Pero poco a poco esto está cambiando y otras distribuciones están apostando por IoT como el proyecto Fedora.

Recientemente un usuario solicitó crear un sabor oficial o spin de Fedora destinado al mundo IoT, el usuario nullr0ute pensó que iba a ser rechazado pero sorprendentemente vio su solicitud aprobada y proyectada para la próxima versión Fedora 29.

Fedora IoT Edition será compatible con el Hardware Libre más famoso

Esta aprobación ha sido una sorpresa aunque algo de esperar debido al éxito del IoT. Aunque realmente Fedora IoT Edition no será un spin más sino que será un proyecto que comenzará desde cero y que intentará ofrecer lo mejor de Fedora al mundo del Hardware. Esto significa que no tendremos un escritorio potente como cualquiera de los otros spins de Fedora pero si tendremos una “conexión inteligente” con ese objeto o dispositivo.

Fedora IoT Edition será un proyecto nuevo que se distribuirá como si fuera un spin, pero esto no significa que no tenga trabajo que hacer ni que corra riesgos de ser retrasada por algún problema técnico. En cualquier caso, parece que Fedora IoT Edition será una realidad próxima y algo que estará presente en placas como Arduino o Raspberry Pi, aunque actualmente no se conoce el Hardware Libre que será compatible con dicha distribución, una de las tareas que están pendientes de realizarse. Un nuevo sabor oficial para nuestros proyectos IoT y serio competidor de otros sistemas operativos como Windows 10 IoT o Ubuntu Core IoT.