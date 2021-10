Fedora ha sido declarado como un «bien público digital» por la DPGA

Entre los sistemas operativos cuyas versiones principales usan GNOME destacan 3: Debian, Ubuntu y Fedora. De esos tres, el único que parece que no duda a la hora de añadir las últimas novedades es el último, y si no que se lo pregunten a GNOME 40, escritorio que no fue puesto en stand by por el protagonista de este artículo y sí por el resto. Cada proyecto tiene una filosofía diferente, y la de Fedora le ha servido para conseguir un premio, uno que le reconoce como un «bien público digital».

Más que un premio es un reconocimiento que le otorga la Digital Public Goods Alliance (DGPA), un grupo de estrategia bajo el paraguas de UNICEF diseñado para promocionar el desarrollo sostenible a través de soluciones de código abierto que contribuyen a un mundo equitativo. Hay varias razones para que Fedora haya sido declarado un bien público digital, y muchas de ellas se podrían aplicar a otras distribuciones Linux, pero ha sido la distribución con nombre de sombrero la que se ha llevado el gato al agua.

«Fedora promueve las mejores prácticas y se adhiere a las normas»

Para ser reconocido por DPGA como un bien público tiene que usar abiertos su código, datos, modelos de inteligencia artificial, estándares y contenido. Las razones por las que Fedora ha sido reconocido de esta manera son:

Promueve las mejores prácticas y se adhiere a los estándares.

Crea una plataforma innovadora para el hardware, las nubes y los contenedores que permite a los desarrolladores de software y a los miembros de la comunidad crear soluciones a medida para sus usuarios.

Es gratuito y viene con permisos para usar, copiar, modificar, fusionar, publicar, distribuir, sublicenciar y/o vender copias del software sin más restricciones que la de conceder los mismos permisos a cualquiera que utilice los productos resultantes.

Respeta la privacidad y otras leyes nacionales e internacionales aplicables.

Comparte la información personal de forma limitada y reconocida.

No causa ningún daño.

Sigue las directrices de la política de privacidad y pone la política de privacidad a disposición de los socios.

Según la DGPA, han galardonado a Fedora por que se esfuerza en crear un mundo más equitativo. Si estáis interesados en ver una de lo que la DGPA considera que son bienes públicos digitales, sólo tenéis que acceder a su registro (vía networkworld).