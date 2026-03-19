Fedora Asahi Remix 43 ha sido lanzado oficialmente, según anunciaron conjuntamente el grupo especial Fedora Asahi SIG y el proyecto Asahi Linux. Esta nueva versión de la distribución GNU/Linux diseñada específicamente para los Macs con procesadores Apple Silicon (M1, M2 y sus variantes) llega basada en Fedora Linux 43 y adopta por defecto el entorno de escritorio KDE Plasma 6.6, ofreciendo una experiencia más completa, moderna y mejor integrada con el hardware de Apple.

La nueva versión incorpora varias mejoras de hardware largamente esperadas: soporte para el Mac Pro, activación de los micrófonos integrados en los MacBooks con chips M2 Pro y M2 Max, y compatibilidad con frecuencias de refresco de 120 Hz en las pantallas Liquid Retina XDR de los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas. Además, como era de esperar, Fedora Asahi Remix 43 incluye todas las novedades y mejoras de Fedora Linux 43, como el gestor de paquetes RPM 6.0, así como el nuevo backend DNF5 para PackageKit procedente de Fedora Linux 44, lo que se traduce en un sistema más rápido y eficiente.

Fedora Asahi Remix 43 llega con lo último de Fedora a los Apple Silicon

Los usuarios de Macs con Apple Silicon interesados en probar o instalar Fedora Linux pueden seguir las instrucciones oficiales publicadas por el proyecto para poner en marcha Fedora Asahi Remix 43. El proceso de instalación se ha simplificado gracias a un instalador inicial personalizado basado en Calamares, que guía al usuario paso a paso. Además de la edición principal con KDE Plasma 6.6, también está disponible una variante con el escritorio GNOME 49 para quienes prefieran este entorno, una edición Fedora Server para cargas de trabajo sin interfaz gráfica o despliegues headless, y una imagen mínima para usuarios avanzados que deseen construir su propio sistema desde cero.

Para quienes ya tengan una instalación previa de Fedora Asahi Remix, es posible actualizar a esta nueva versión siguiendo el procedimiento oficial de actualización de Fedora Linux. Cabe señalar que no es posible realizar la actualización a través de la aplicación Software de Fedora Workstation, pero sí puede hacerse mediante el gestor de paquetes Plasma Discover incluido en KDE, o por línea de comandos con DNF.

Fedora Asahi Remix 43 es compatible con una amplia gama de dispositivos Apple Silicon. Para obtener información más detallada sobre compatibilidad, características y opciones de configuración, se recomienda visitar el sitio web oficial del proyecto Asahi Linux o la documentación de Fedora Asahi Remix.