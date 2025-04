Fedora Asahi Remix 42 llega a los Mac ARM con Plasma 6.3

No fue por el apagón que sufrimos ayer en España, pero el caso es que se nos pasó esta noticia que puede interesar a los poseedores de un Mac con los nuevos procesadores Apple Silicon. Quizá no ahora mismo, pero sí para un futuro en el que la compañía de la manzana les suelte la mano — y no suelen tardar más de 5-6 años. Y es que a mediados de este mes se hizo oficial el lanzamiento de Fedora Asahi Remix 42.

La nueva versión está basada en Fedora 42, y llegó mucho antes que una versión anterior que anunció su disponibilidad semanas después de Fedora 41. Como el sistema en el que se basa, usa Plasma 6.3 por defecto, e introduce integración con FEX que proporciona una manera más sencilla de ejecutar binarios de x86 y x86_64 tras la instalación de cero tirando de emulación.

Otras novedades de Fedora Asahi Remix 42

En esta versión se ha mejorado el soporte para los Apple Silicon, es decir, los ordenadores de la manzana desde que decidieran pasarse a ARM con procesadores propios. La lista de Macs soportados es la siguiente:

MacBook Air M1 y M2.

MacBook Pro M1, M1 Pro, M1 Max, M2, M2 Pro y M2 Max.

Mac Mini M1, M2, and M2 Pro.

Mac Studio M1 Max, M1 Ultra, M2 Max y M2 Ultra.

iMac M1

Esta actualización proporciona un asistente de configuración inicial propio que está basado en Calamares y hay disponible una opción con GNOME 48. Por último, incluye todas las novedades más interesantes que llegaron de la mano de Fedora 42. Además, hay una versión Server y una imagen mínima para los que prefieran crear una experiencia propia de Fedora Asahi Remix 42. Los usuarios de las versiones anteriores 41 y 40 pueden actualizar desde el mismo sistema operativo.

Si tienes un Apple Silicon y quieres mayor libertad, esta es tu oportunidad… aunque entenderíamos que no te vinieras ahora mismo.