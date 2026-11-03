Fedora 45 ya está disponible. La distribución ha llegado después de dos aplazamientos y de que el equipo de lanzamiento haya dado el visto bueno en la reunión Go/No-Go, el filtro que se repasa antes de publicar una versión estable. La noticia llega con un calendario más apretado de lo habitual y con la mirada puesta en quienes usan este sistema tanto en escritorio como en entornos de desarrollo.

Para quienes ya trabajan con una versión anterior, el salto se plantea como una actualización desde los repositorios habituales, sin pasos extraordinarios para la mayoría. La disponibilidad dependerá de la propagación por los servidores espejo, así que lo normal es que la actualización aparezca en el gestor de paquetes a lo largo del mismo día o en las horas siguientes. Conviene recordar que cada entrega de Fedora tiene su propio periodo de soporte y que el ritmo de versiones principales es relativamente rápido.

Un lanzamiento marcado por los aplazamientos

El recorrido hasta la publicación no ha sido lineal. Fedora 45 se ha retrasado en dos ocasiones, y en ambos casos la fecha objetivo se movió después de que la reunión de go/no-go no diera luz verde a las imágenes candidatas. Los motivos han estado ligados a fallos bloqueantes y a la necesidad de asegurar que la versión que llega al público no arrastra problemas conocidos. La decisión de esperar encaja con la política habitual del proyecto: antes que sacar una entrega con cabos sueltos, se prefiere ajustar el calendario.

Ese criterio también explica por qué la fecha final se fijó en el martes 3 de noviembre y no en una jornada anterior. El equipo de lanzamiento ha utilizado la reunión Go/No-Go como última barrera de control, y la versión ha superado ese examen. Para el usuario final, el resultado práctico es una publicación que llega con menos incertidumbre, aunque el proceso haya obligado a reajustar pruebas y tareas de mantenimiento.

Fedora 45 añade más control en la consola y en la seguridad

En el apartado técnico, Fedora 45 sustituye la consola integrada en el kernel por KMSCON, una pieza que cambia la forma de gestionar la terminal en modo texto. El movimiento no busca llamar la atención, pero afecta a un rincón del sistema que aparece cuando algo va mal o cuando se trabaja fuera del entorno gráfico. Junto a ello se incorpora DRM Panic, una pantalla de diagnóstico pensada para ofrecer información más legible ante un fallo del kernel, sin prometer por ello que los errores vayan a desaparecer.

ptrace restringido por defecto : se limita la capacidad de inspeccionar o intervenir en procesos ajenos sin permiso explícito.

: se limita la capacidad de inspeccionar o intervenir en procesos ajenos sin permiso explícito. verificación de firmas activada : la comprobación pasa a formar parte de la configuración inicial.

: la comprobación pasa a formar parte de la configuración inicial. builds reproducibles: el proyecto espera que las compilaciones puedan auditarse y correspondan con el código fuente publicado.

Estos ajustes se mueven en una dirección conocida: reducir la superficie de confianza y hacer más fácil comprobar que lo instalado es lo que debería ser. La restricción de ptrace no equivale a una prohibición absoluta, pero sí cambia hábitos en tareas de depuración. Del mismo modo, la verificación de firmas y la reproducibilidad de paquetes no son gestos aislados, sino piezas de un enfoque más exigente sobre la cadena de suministro del software.

Escritorio, almacenamiento y portátiles en Fedora 45

La edición Workstation da el salto a GNOME 51, el entorno de escritorio por defecto. Al mismo tiempo, el instalador Anaconda incorpora soporte nativo para Stratis Storage, lo que simplifica la gestión de volúmenes durante la instalación y evita tener que configurar a mano el almacenamiento en capas. Son cambios que se notan tanto en una instalación desde cero como en equipos que se preparan para tareas de desarrollo o pruebas.

En el capítulo de compatibilidad, Fedora 45 amplía el soporte para portátiles con procesadores Qualcomm Snapdragon X, una familia de chips ARM que arrastraba limitaciones en distintas distribuciones Linux. La mejora no implica que todos los modelos de esa gama vayan a funcionar sin fisuras, pero sí apunta a una experiencia más fluida en las imágenes AArch64. Para quien valora este tipo de equipos, la noticia abre una vía adicional, aunque conviene revisar la compatibilidad concreta de cada dispositivo antes de lanzarse.

La lista de componentes actualizados es amplia: Go 1.27, Python 3.15, GCC 16.2, Glibc 2.44, LLVM 23 y RPM 6.1, entre otros. Esta combinación mantiene a Fedora entre las primeras distribuciones en adoptar versiones recientes de lenguajes, compiladores y herramientas de empaquetado. También se ha confirmado que la entrega parte de Linux 7.2, con el paso a Linux 7.3 previsto para una actualización posterior, de modo que quien instale ahora no recibirá de entrada el kernel más nuevo de la rama.

Qué implica para quien ya usa Fedora

Si tienes una instalación anterior funcionando, lo sensato es esperar a la disponibilidad oficial y actualizar por los cauces normales. Adelantarse con una imagen candidata puede servir para probar, pero no es la opción más recomendable en un equipo de trabajo. Antes de iniciar el salto conviene hacer copia de seguridad, revisar el espacio libre y comprobar que los repositorios responden; son precauciones básicas que evitan sustos cuando menos apetece.

Para quienes administran equipos con configuraciones de almacenamiento menos habituales, merece la pena revisar el entorno antes de actualizar y tener claras las opciones de soporte del sistema. No hace falta convertir el salto en una carrera: el calendario de Fedora suele permitir actualizar unos días después sin drama, y en entornos profesionales la prioridad debería ser la estabilidad del puesto de trabajo. La nueva versión estará ahí cuando el equipo esté preparado.

Con este panorama, Fedora 45 se presenta como una entrega de transición técnica y ajustes de fondo: llega el 3 de noviembre tras dos retrasos, estrena GNOME 51, cambia la consola del kernel por KMSCON, añade DRM Panic y refuerza aspectos como ptrace, las firmas y la reproducibilidad de paquetes. Stratis en Anaconda, el soporte para Snapdragon X y el salto a Linux 7.2 completan una actualización que no busca romper esquemas, sino ordenar piezas y dejar el terreno preparado para el kernel 7.3. Quien prefiera esperar unos días y actualizar por la vía habitual encontrará un camino razonable para hacerlo sin sobresaltos.