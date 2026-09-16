La comunidad de Fedora ha lanzado la versión beta de su próximo sistema operativo, Fedora 45, una entrega que ya está disponible para todos aquellos que quieran probar las novedades antes del lanzamiento estable. La beta llega según el calendario previsto y reúne cambios significativos en la base del sistema, la seguridad y el escritorio.

Esta versión preliminar sirve para validar las nuevas funciones y detectar posibles errores antes de la llegada de la edición final, que está prevista para octubre. Entre los aspectos más llamativos se encuentran la nueva consola del kernel, mejoras en la gestión de almacenamiento y un conjunto actualizado de herramientas de desarrollo.

Cambios en la infraestructura del sistema en Fedora 45 beta

Uno de los cambios más visibles es la sustitución de la consola tradicional del kernel por KMSCON, una implementación en espacio de usuario que ofrece una mejor representación tipográfica y soporte Unicode. Además, se incluye un front-end para DRM Panic, que facilita la interpretación de fallos críticos del kernel al mostrar una interfaz más amigable en lugar de un mensaje en bruto.

Otro aspecto destacado es la incorporación de Stratis Storage en el instalador Anaconda, lo que simplifica la administración de volúmenes y recursos de disco durante la instalación. También se ha movido el sistema de construcción de las imágenes ISO atómicas a image-builder, y la instalación remota ahora es posible mediante la interfaz web de Anaconda.

Seguridad y firma de paquetes

Fedora 45 refuerza la seguridad desde el arranque. Se ha activado por defecto la restricción de ptrace, un mecanismo que limita la capacidad de observación y control entre procesos. Además, RPM ahora exige una firma válida para instalar paquetes, lo que ayuda a prevenir la ejecución de software alterado. Las compilaciones de paquetes se espera que sean reproducibles, lo que favorece la auditoría y la confianza en la distribución.

También se ha desactivado el cambio automático de proveedor en DNF5, lo que evita sorpresas durante las actualizaciones. En el ámbito del almacenamiento, las mejoras no se quedan solo en el instalador, sino que se extienden a la gestión de volúmenes y a la flexibilidad en la configuración inicial.

Escritorio y herramientas de desarrollo

En el apartado gráfico, la edición Workstation incorpora GNOME 51, mientras que la variante con KDE Plasma 6.7 también recibe una actualización. El kernel utilizado es Linux 7.2. En cuanto a lenguajes y compiladores, se incluyen versiones recientes de Go 1.27, Python 3.15, GCC 16.2 y glibc 2.44, junto con LLVM 23 y RPM 6.1.

Estas actualizaciones no solo benefician a los desarrolladores, sino que también mejoran el rendimiento y la compatibilidad de aplicaciones del sistema. La beta está disponible en varias ediciones, incluyendo Workstation, KDE Plasma, Server, Cloud e IoT, así como en una amplia gama de spins con diferentes entornos de escritorio.

Calendario y disponibilidad de Fedora 45 beta

La beta de Fedora 45 se puede descargar desde el sitio oficial, aunque no todas las imágenes están listas al mismo tiempo. Se recomienda usar la descarga por torrent si falta alguna. El lanzamiento final está previsto para el 20 de octubre, con una fecha de contingencia el 27 de octubre. Hasta entonces, la comunidad puede probar esta versión y reportar problemas.

Con estas novedades, Fedora 45 beta se presenta como una actualización importante que va más allá del escritorio, tocando aspectos fundamentales como la consola, el almacenamiento y la seguridad. Quienes quieran probarla pueden hacerlo ya, pero siempre con la precaución de que se trata de una versión en desarrollo, no recomendada para equipos de producción. En las próximas semanas veremos si todo evoluciona según lo previsto para el lanzamiento estable.