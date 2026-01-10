Hace ya un tiempo desde que KDE empezó a trabajar en Plasma Login Manager. Llegará oficialmente junto a Plasma 6.6, previsto para febrero de este año, y llegado el momento serán las diferentes distribuciones las que tendrán que decidir si lo implementan o no. En Plasma 5, el proyecto se pasó a SDDM, lo que usan la mayoría de distribuciones en la actualidad, pero en Plasma 4 se usaba KDM. Vamos, que no nos equivocamos cuando decimos que hay cambio en el inicio de sesión con cada actualización mayor. Entre las primeras en usar Plasma Login Manager encontraremos a Fedora 44.

Entre las diferencias entre Fedora y Ubuntu, que son muchas, encontramos cómo actualiza el software un proyecto y cómo lo actualiza el otro. Aunque ambos lanzan una versión cada seis meses, Ubuntu mantiene mucho software y lo actualiza con el resto del sistema operativo en la siguiente iteración, pero Fedora actualiza casi todo lo que no forma parte de su base poco después de que esté disponible. Ya se ha confirmado que Fedora 44 usará Plasma Login Manager.

Fedora 44 llegará en abril con Plasma Login Manager en las ediciones KDE

Los plazos cuadran. Plasma 6.6 llegará a mediados de febrero, y Fedora 44 aterrizará unos dos meses después. Las ediciones con escritorio KDE (Fedora KDE, Fedora KDE Mobile y Fedora Kinoite) usarán Plasma Login Manager, y si es la primera distribución en implementarlo dependerá de lo que haga el proyecto KDE.

Actualmente, KDE trabaja en dos sistemas operativos diferentes: KDE neon, con base Ubuntu y como distro «normal», y KDE Linux, una distro inmutable que actualmente está en fase alfa, por lo que no debería contar. Si KDE neon retrasa un poco la implementación de Plasma Login Manager, Fedora 44 será la primera.

El uso de PLM por parte de Fedora está ahora en una propuesta, y la intención es «continuar proporcionando la experiencia KDE Plasma más actual y de mayor calidad». Se espera que la transición se realice sin que el usuario tenga que hacer nada, y lo único que notarán, si es que notan algo, es que se pasa de SDDM a PLM al actualizar a Fedora 44.