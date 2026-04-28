La comunidad de Fedora ha puesto en circulación Fedora 44 como nueva versión estable de su distribución Linux, una edición que mantiene su perfil de plataforma de referencia para tecnologías punteras de escritorio y servidor. Aunque no rompe con todo lo anterior, sí introduce un buen número de ajustes técnicos en gráficos, instalación, redes y virtualización que apuntalan su papel como banco de pruebas para entornos empresariales basados en Red Hat.

Este lanzamiento llega coincidiendo con un periodo especialmente movido en el ecosistema Linux, con nuevas versiones de otras distribuciones consolidadas y un foco creciente en rendimiento, gaming y nube. En el caso de Fedora 44, la apuesta pasa por combinar componentes muy recientes, tanto en el escritorio GNOME como en KDE Plasma, con cambios menos vistosos pero relevantes en instalador, sistema de archivos y gestión de hardware moderno, una combinación que puede resultar especialmente interesante para usuarios avanzados.

GNOME 50 Tokyo en Fedora Workstation 44

La edición Workstation, centrada en el escritorio moderno, adopta como entorno por defecto GNOME 50, con el nombre en clave «Tokyo». Fedora mantiene su filosofía de ofrecer una experiencia GNOME muy cercana a la original, con pocos añadidos y sin apenas extensiones activadas por defecto, más allá de detalles estéticos como la extensión del logotipo asociada al fondo de pantalla predeterminado.

Entre las novedades de GNOME 50 integradas en Fedora 44 destaca un sistema de control parental más completo, que permite establecer límites de tiempo de uso y aplicar filtros de navegación web, algo que puede resultar útil en equipos domésticos o escolares en entornos donde la supervisión del uso de dispositivos va cobrando peso.

También se han introducido mejoras en el gestor de archivos Nautilus, que ahora utiliza la biblioteca Glycin para la decodificación de imágenes en entornos aislados. Este cambio busca aumentar la estabilidad y la seguridad del explorador, al manejar el procesamiento de imágenes de forma más controlada, algo especialmente relevante cuando se abren ficheros de procedencia desconocida o se trabaja con repositorios compartidos.

Wayland, VRR y color: salto adelante en la parte gráfica con Fedora 44

Fedora 44 refuerza el papel de Wayland como sesión gráfica por defecto, incorporando de manera estable y soportada la tasa de refresco variable (VRR) y el escalado fraccional en las sesiones que utilizan este protocolo. En monitores con altas tasas de refresco o configuraciones multimonitor, la VRR ayuda a suavizar la experiencia visual reduciendo el tearing, algo que muchos usuarios con pantallas gaming o profesionales ven ya como un estándar mínimo.

El escalado fraccional permite ajustar el tamaño de elementos de la interfaz de forma más precisa en pantallas HiDPI, evitando tener que elegir entre iconos demasiado pequeños o demasiado grandes. Estas mejoras se acompañan de correcciones específicas para el controlador oficial de NVIDIA, lo cual suele ser un punto delicado en muchas distribuciones y que aquí se aborda de forma explícita para mejorar la compatibilidad.

En el plano del color, Fedora 44 integra la versión 2 del protocolo de gestión de color de Wayland y un pipeline de color más moderno que permite compartir pantalla manteniendo los metadatos HDR. Este avance resulta clave para creativos, desarrolladores multimedia y usuarios que trabajen con contenidos de alto rango dinámico, evitando que se pierda calidad al grabar o retransmitir la imagen.

Fedora 44 introduce mejoras en escritorio remoto y eficiencia energética

La distribución también da un paso adelante en el ámbito del escritorio remoto. Fedora 44 habilita el uso más amplio de Vulkan y VA-API en sesiones remotas, lo que se traduce en una mejor aceleración por hardware a la hora de transmitir vídeo y gráficos. Esta aproximación reduce el consumo energético y mejora la fluidez, resultando útil para quienes acceden a sus equipos de trabajo de forma remota desde casa o desde otras ubicaciones.

La combinación de estas mejoras con la gestión refinada de los certificados en OpenSSL, donde se han acortado los tiempos de carga, ayuda a que tanto el arranque del sistema como determinadas operaciones de red sean algo más ágiles. Aunque estos cambios pueden pasar desapercibidos para el usuario medio, a la larga se suman a una experiencia general más pulida.

KDE Plasma 6.6 y una experiencia más unificada

La variante con KDE Plasma en Fedora 44 también recibe una atención especial, integrando la versión 6.6 del escritorio. Uno de los focos de esta edición es ofrecer una experiencia más homogénea desde el primer arranque, con un flujo de configuración más claro tanto en el escritorio clásico como en la variante atomizada Kinoite.

Para lograrlo se ha introducido una aplicación de configuración posterior a la instalación, conocida como Plasma Setup, que se encarga de guiar al usuario en los ajustes iniciales. En consecuencia, el instalador Anaconda se ha ajustado para desactivar pasos repetidos que solapaban funciones con esta nueva herramienta, evitando así confusiones y configuraciones duplicadas.

Otro cambio relevante es la adopción de Plasma Login Manager (PLM) como gestor de inicio de sesión en lugar de SDDM. Este movimiento busca mejorar la coherencia visual y funcional desde el arranque del equipo hasta que el usuario llega a su sesión, algo que viene demandando la comunidad desde hace tiempo para hacer que Plasma resulte más uniforme de cara a nuevos usuarios.

Spins y escritorios atómicos: más opciones para cada perfil

Aunque GNOME y KDE Plasma se llevan gran parte del protagonismo, Fedora 44 sigue apostando por una gama amplia de spins y escritorios alternativos. Entre las variantes mutables figuran entornos como Cinnamon, Xfce, MATE, LXDE, LXQt, así como gestores de ventanas más ligeros y orientados a usuarios avanzados, como i3 y Sway.

En paralelo, se mantienen los llamados escritorios atómicos (denominación que sustituye al término «inmutables»), que incluyen propuestas como Sway atómico y Budgie atómico, orientadas a quienes buscan sistemas con base de paquetes más controlada y actualizaciones transaccionales. Silverblue (basado en GNOME) y Kinoite (basado en Plasma) siguen siendo las opciones más visibles en este terreno.

En lo que respecta a arquitecturas, Fedora 44 ofrece soporte para x86 de 64 bits, ARM de 64 bits y PowerPC de 64 bits en modo little-endian. No todas las ediciones y spins se compilan para todas las arquitecturas, pero la distribución mantiene así una presencia relevante en plataformas que se utilizan tanto en escritorios como en centros de datos y dispositivos embebidos.

Cambios en Anaconda e instalación más coherente en Fedora 44

El instalador Anaconda incorpora en Fedora 44 algunos ajustes que, sin ser espectaculares, sí corrigen problemas históricos de coherencia entre la sesión en vivo y el sistema finalmente instalado. A partir de esta versión, solo los dispositivos de almacenamiento configurados durante la instalación pasan a formar parte de la configuración del sistema final.

Este cambio pretende evitar situaciones en las que se arrastraban configuraciones de discos o particiones detectadas en la sesión en vivo pero que no se pretendía utilizar en el sistema definitivo. De esta forma se busca una experiencia más consistente entre lo que el usuario ve durante el proceso de instalación y lo que se encuentra después en el disco duro o SSD una vez finalizado el proceso.

Además, Anaconda modifica su comportamiento a la hora de gestionar perfiles de red, de modo que ahora se crean perfiles exclusivamente para los dispositivos configurados durante la instalación. Esto elimina el desorden de perfiles genéricos que podían acumularse, facilitando a administradores y usuarios avanzados la gestión posterior de interfaces y conexiones.

Virtualización y abandono progresivo del 32 bits en el anfitrión

En el ámbito de la virtualización, Fedora 44 da un paso más en la transición hacia entornos puramente de 64 bits. El proyecto ha decidido eliminar el soporte para x86 de 32 bits en QEMU a nivel de sistema anfitrión. En teoría sigue siendo posible ejecutar sistemas operativos de 32 bits como invitados, pero el entorno de ejecución en el que se apoyan prioriza claramente el modelo de 64 bits.

Esta decisión encaja con la estrategia de la distribución, que desde hace tiempo se orienta a ofrecer una experiencia x86_64 más limpia y alineada con el estado actual del hardware que se vende. Aunque algunos sistemas muy antiguos puedan quedar al margen, la realidad es que la mayoría de equipos domésticos y profesionales actuales funcionan exclusivamente en 64 bits.

Fedora 44 y el gaming: NTSYNC, Games Lab y gráficos recientes

Aunque Fedora no se ha marcado tradicionalmente como distribución centrada en videojuegos, la versión 44 introduce cambios que la hacen más apetecible para este uso. Destaca que el módulo del kernel NTSYNC se habilita por defecto para ciertos paquetes distribuidos como recomendados, en particular Wine y Steam, herramientas clave para ejecutar títulos de Windows en Linux.

Este módulo actúa sobre la sincronización de hilos, algo crucial en muchos juegos modernos, y permite reducir la latencia y mejorar la compatibilidad con aplicaciones diseñadas originalmente para el sistema de Microsoft. En combinación con las versiones recientes del kernel Linux y de la pila gráfica Mesa, Fedora 44 se convierte en una opción bastante competente para jugar, incluso si su mensaje oficial no se centra en el gaming.

La distribución también actualiza su Games Lab, un entorno de pruebas orientado a ofrecer las tecnologías más actuales para ejecutar videojuegos sobre Wayland. El objetivo es mejorar el rendimiento en los escritorios que Fedora proporciona, tanto en monitores convencionales como en configuraciones con altas resoluciones o tasas de refresco elevadas, algo cada vez más habitual entre jugadores.

Componentes base y ecosistema de paquetes actualizados

Como es habitual en cada lanzamiento, Fedora 44 viene acompañada de una amplia renovación de su base de paquetes. Entre los componentes clave se encuentran el kernel Linux 6.19, la pila gráfica Mesa 26.0.5, systemd 259, PipeWire 1.6.4 y fwupd 2.1.2. La política de la distribución hace que varios de estos componentes se sigan actualizando a lo largo del ciclo de vida, pero systemd y GNOME tienden a mantenerse más estáticos, recibiendo sobre todo correcciones y parches de seguridad.

A nivel de escritorio, GNOME se congela en la versión 50, mientras que Plasma 6.6 llegó ya a Fedora 43, lo que deja abierta la puerta a una posible actualización a Plasma 6.7 dentro del propio ciclo de Fedora 44. Esta estrategia permite ofrecer entornos relativamente recientes sin someter al usuario a cambios constantes en la interfaz.

En cuanto a lenguajes y herramientas de desarrollo, Fedora 44 incorpora versiones actualizadas de varias piezas importantes: el compilador GCC 16, LLVM 22, CMake 4.0, Golang 1.26, PHP 8.5, Ruby 4.0, Boost 1.90 y Budgie 10.10, entre otros. Esto convierte a la distribución en una plataforma atractiva para desarrolladores que quieren trabajar con tecnologías de última generación sin tener que recurrir a repositorios externos.

Servidor, bases de datos y nube

En el ámbito de los servidores, Fedora 44 destaca por adoptar de serie MariaDB 11.8 como base de datos por defecto, una versión que trae mejoras de rendimiento y características pensadas para entornos de producción y pruebas avanzadas. Este movimiento es relevante para administradores que utilizan Fedora como sistema de ensayo antes de desplegar soluciones en plataformas empresariales más conservadoras.

La distribución también introduce cambios en la gestión del arranque para sus imágenes de nube: la partición /boot pasa a utilizar Btrfs, alineando así el esquema de almacenamiento con el resto del sistema cuando este ya usaba dicho sistema de archivos. Btrfs ofrece características como snapshots y compresión que pueden resultar ventajosas en entornos virtualizados y de cloud, muy presentes en proveedores y centros de datos que utilizan Fedora como base.

Entre las mejoras menos visibles pero importantes figura el soporte EFI mejorado para sistemas AArch64, con un énfasis particular en equipos con Windows on ARM. Este tipo de portátiles va ganando presencia poco a poco y la compatibilidad reforzada facilita que usuarios avanzados puedan experimentar con Fedora 44 en ese hardware.

Rendimiento general y experiencia en hardware real

Las pruebas realizadas con las imágenes cercanas a la versión final muestran que Fedora 44 se comporta de manera sólida en un abanico amplio de sistemas. La combinación de kernel reciente, Mesa actualizada, PipeWire y fwupd facilita que la distribución reconozca correctamente gran parte del hardware disponible en el mercado, desde equipos de sobremesa hasta portátiles ultraligeros.

Los ajustes en la pila gráfica, la gestión de color y el escritorio remoto, junto con la optimización de carga de certificados en OpenSSL, contribuyen a una experiencia que se percibe algo más fluida que en iteraciones anteriores, aunque los cambios no supongan una revolución. Está previsto que se publiquen pruebas de rendimiento y comparativas adicionales, lo que permitirá medir con más precisión dónde se sitúa Fedora 44 frente a otras distribuciones contemporáneas.

Al mismo tiempo, la presencia de paquetes de desarrollo actualizados y el soporte para múltiples escritorios hacen que Fedora 44 se presente como una opción flexible, adecuada tanto para quienes buscan un entorno de trabajo diario como para usuarios que deseen experimentar con las últimas tecnologías de Linux.

Con este lanzamiento, Fedora 44 consolida su imagen de plataforma innovadora que evoluciona paso a paso, más por acumulación de mejoras técnicas que por cambios drásticos. Entre GNOME 50, Plasma 6.6, las optimizaciones en Wayland, NTSYNC para gaming, la actualización masiva de herramientas de desarrollo y los ajustes en Anaconda, redes y almacenamiento, la distribución ofrece un conjunto bastante completo para quienes valoran un equilibrio entre vanguardia y estabilidad razonable en el ecosistema Linux actual.