La comunidad de Fedora ha puesto ya a disposición de los usuarios Fedora 44 Beta, la versión previa al lanzamiento estable que sirve como banco de pruebas para todas las novedades que llegarán en la edición definitiva de Fedora Linux, al igual que la previa Fedora 43 Beta. Este hito se ha cumplido según el calendario previsto, situando la publicación de la versión final alrededor de la mitad de abril, siempre que no aparezcan errores de última hora que obliguen a retrasarla.

Esta beta concentra cambios importantes tanto en la parte visual como en el motor interno del sistema, con una mezcla de mejoras en el escritorio, el instalador y la toolchain que resultan especialmente relevantes para quienes prueban distribuciones de forma habitual, desarrollan software o gestionan entornos de pruebas. Aunque se trata de una edición de test, está pensada para que la comunidad la instale, la exprima y reporte problemas antes de que Fedora 44 se considere estable.

Calendario y objetivos de Fedora 44 Beta

El proyecto mantiene su filosofía de distribución de vanguardia, sacando versiones beta que permiten afinar detalles antes de una publicación final muy marcada en el calendario. En este caso, Fedora 44 Beta llega a tiempo y apunta a un lanzamiento estable en torno al 14 de abril, siempre condicionado a que el periodo de pruebas no destape fallos críticos.

Durante esta fase, la comunidad está invitada a poner a prueba desde los escritorios hasta las herramientas de desarrollo, pasando por el soporte en hardware reciente, especialmente en equipos con procesadores ARM modernos. El objetivo es llegar al día del lanzamiento con una distribución pulida y estable, sin renunciar a su perfil de plataforma puntera.

Escritorios actualizados en Fedora 44 Beta: GNOME, KDE y Budgie

En el apartado gráfico, Fedora 44 Beta se presenta como una apuesta fuerte por los escritorios más recientes. La edición principal, Fedora Workstation, integra componentes de GNOME de última generación (GNOME 49), con un entorno pulido pensado tanto para equipos de sobremesa como para portátiles. Esto implica ajustes en la experiencia de usuario, mejoras de rendimiento y un pulido general de la interfaz.

Quienes prefieran el ecosistema KDE se encontrarán con una experiencia unificada desde el primer arranque. Fedora 44 incorpora Plasma 6.6, una evolución de Plasma 6, junto al nuevo Plasma Login Manager, que sustituye al clásico SDDM como gestor de inicio de sesión. Este cambio busca una integración visual más coherente, una apariencia homogénea desde la pantalla de login hasta el escritorio y una gestión más fluida de usuarios y sesiones.

Fedora 44 también actualiza otros escritorios alternativos. Entre ellos destaca el escritorio Budgie, que en esta beta ofrece una sesión estable sobre Wayland. Este salto a Wayland está pensado para reducir el efecto de “rasgado” en pantalla, mejorar la suavidad de animaciones y efectos gráficos, y aprovechar mejor las capacidades de las GPU modernas, algo que se nota especialmente en monitores de mayor resolución o altas tasas de refresco.

Instalador más claro y proceso simplificado

Uno de los frentes donde se han concentrado esfuerzos es en el instalador de la distribución. En Fedora 44 Beta se ha trabajado para simplificar los flujos de instalación, reduciendo el número de pasos necesarios y ordenando mejor las opciones clave. El objetivo es que tanto usuarios nuevos como administradores con experiencia puedan completar el proceso con menos clics y menos dudas.

Las pantallas del asistente muestran ahora opciones explicadas de forma más directa, guiando paso a paso en la selección de disco, idioma, teclado o particionado. Esta mejora resulta especialmente útil para quienes instalan Fedora en varios equipos, ya que reduce la fricción en instalaciones repetidas y minimiza errores de configuración por despistes o interpretaciones confusas.

Imágenes Live y spins renovados

Fedora 44 Beta también cuida la experiencia de quienes prefieren probar antes de instalar. Las imágenes Live se han actualizado para que sea posible arrancar el sistema directamente desde USB o DVD y comprobar compatibilidad de hardware, funcionamiento del escritorio elegido y comportamiento general sin tocar el disco duro.

Junto a estas imágenes se mantienen los conocidos “spins”, es decir, ediciones alternativas con distintos escritorios o configuraciones específicas. Estos spins permiten experimentar con KDE, Budgie y otras variantes sin necesidad de instalar nada de forma permanente, lo que facilita que usuarios prueben distintas configuraciones en equipos personales, portátiles de trabajo o laboratorios educativos.

Toolchain modernizada y compiladores más recientes

En el terreno del desarrollo, Fedora 44 Beta llega con una toolchain actualizada que incorpora compiladores recientes y bibliotecas esenciales renovadas. Entre las piezas clave se incluye la nueva generación del compilador GCC, alineando la distribución con los estándares de programación más modernos y mejorando el soporte para código actualizado.

Esta renovación del conjunto de herramientas de compilación se traduce en builds más eficientes y, en muchos casos, en tiempos de compilación reducidos. Para desarrolladores que compilan proyectos grandes o trabajan con integración continua, Fedora 44 Beta se presenta como una plataforma de pruebas interesante, ya que permite validar rápidamente cómo responden sus aplicaciones ante un entorno de compilación más exigente.

Avances en builds reprodutibles y transparencia

Más allá de las novedades visibles, el proyecto Fedora continúa reforzando la parte de seguridad y confianza en la cadena de suministro de software. Con Fedora 44 Beta se da un paso más en la implantación de builds reprodutibles, una característica que permite comprobar que un binario entregado al usuario corresponde realmente al código fuente publicado.

Este enfoque aporta una capa adicional de transparencia especialmente relevante para administradores de sistemas y organizaciones preocupadas por la integridad de sus entornos. La posibilidad de reproducir builds y obtener resultados idénticos reduce el margen para manipulaciones no detectadas y refuerza la confianza en la distribución como plataforma de trabajo.

Soporte mejorado para AArch64 y portátiles ARM

Otro de los puntos de interés de Fedora 44 Beta es el refuerzo del soporte para arquitecturas ARM de 64 bits. La distribución introduce mejoras en el soporte EFI para AArch64, lo que favorece la instalación y el arranque en portátiles con Windows on ARM y otros dispositivos basados en esta arquitectura.

Este movimiento encaja con la creciente presencia de equipos ARM en el mercado, tanto en entornos de movilidad como en pequeños servidores y placas de bajo consumo. Fedora 44 Beta busca posicionarse como una opción sólida para probar y desplegar Linux en este tipo de hardware, facilitando a usuarios avanzados y empresas el salto a plataformas ARM con un sistema actualizado.

Recomendaciones para probar Fedora 44 Beta con seguridad

Al tratarse de una versión de pruebas, el propio proyecto insiste en que Fedora 44 Beta no está pensada como sistema principal para todo el mundo. Lo recomendable es probarla en una máquina virtual, un equipo secundario o, en cualquier caso, disponer de copias de seguridad antes de dar el salto desde otra distribución o desde una versión estable anterior.

La comunidad anima a que se reporten errores y problemas de rendimiento a través de los canales habituales del proyecto. Cuantos más informes lleguen durante esta fase, más pulida estará la versión final. Así, tanto usuarios particulares como desarrolladores o administradores en España pueden contribuir a que la edición estable de Fedora 44 llegue con menos fallos y mejor soporte para distintos escenarios de uso.

En conjunto, Fedora 44 Beta se presenta como una actualización amplia que toca prácticamente todos los frentes: escritorios renovados, instalador más claro, imágenes Live actualizadas, soporte reforzado para ARM y una toolchain de última hornada, todo ello con la vista puesta en la transparencia de los builds y en la estabilidad de la futura versión estable.