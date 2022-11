Fedora 38 tendrá una imagen para móviles con entorno Phosh

Yo no puedo decir que en el pasado haya sido un gran defensor de Phosh, pero tampoco que no me haya rendido a la evidencia. Aunque hay otras opciones que están mejor diseñadas, el escritorio GNOME no oficial es el que menos parece un campo de minas. Tampoco lo parece Ubuntu Touch, pero lo que ofrece UBports está mucho más limitado. Con este panorama, no debe extrañar que se estén planteando que Fedora 38 llegue junto a una imagen de su sistema operativo para móviles basada en Phosh.

Si extraña un poco, pero poco, es que se hayan decantado por Phosh y no por la versión oficial que está desarrollando GNOME. O no, porque lo que está en el horno del proyecto que hay detrás del escritorio Linux más usado está ahí, cocinándose a fuego lento. Hay algunas imágenes disponibles, pero ninguna oficial, y mucho menos nada que se pueda considerar estable. Por lo tanto, lo que llegará junto a Fedora 38 será lo más lógico: algo basado en GNOME que ya se puede usar.

Fedora 38 con Phosh, a debate

Lo cierto es que esta es una posibilidad que se está debatiendo ahora mismo. Hay una propuesta sobre la mesa, pero ahora debe aceptarse e ir adelante con los planes. La v38 de Fedora llegará dentro de más de seis meses, por lo que lo más lógico es pensar que la versión con Phosh estará disponible el mismo día del lanzamiento de la versión para escritorio. El proyecto también está valorando la posibilidad de lanzar una versión con Plasma, pero ésta sería otra propuesta que aún está por llegar.

Aunque a mí me gusta más Plasma, las veces que lo he probado he visto que no va tan bien como Phosh, y además, por lo menos la última vez que lo usé, no estaba traducido al español. En lo personal, a diferencia de lo que pasa en el escritorio, donde está todo mucho más maduro, quizá me gustaría que todos los proyectos unieran fuerzas y se centraran en hacer algo que funcionara de verdad, pero es algo que no depende de mí. Por mi parte, que vayan despacio y con una letra que no sea horrorosa ya es suficiente.

Fedora 37 debería llegar a mediados de este mes.