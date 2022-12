Fedora 38 podría llegar con una nueva opción con Sway

Leyendo por las comunidades de diferentes proyectos de Linux, y también viendo algunos vídeos en YouTube, no sé si aventurarme a decir que los gestores de ventanas (wm o Window Manager en inglés) están de moda. Son muchos los que dicen que disfrutan usando i3 o Bspwn, y además, no me llevaría esta impresión si no los tuvieran en cuenta proyectos de importancia. Por ejemplo, hace no mucho ha salido Ubuntu Sway Remix, y ahora sabemos que Fedora 38 podría estar disponible con el mismo gestor de ventanas.

En abril del año pasado, Fedora 34 llegó con un nuevo «spin», uno con i3wm. Para ser sincero, es uno que estuve usando durante bastante tiempo, hasta que experimenté algunos fallos groseros y decidí volver a Plasma. i3wm usa X.org, y tiene fecha (larga) de caducidad porque el futuro pasa por Wayland. Según algunos, Sway es al evolución de i3, y hay una propuesta sobre la mesa para que Fedora 38 llegue con un spin también con ese gestor de ventanas.

Artículo relacionado: Fedora 37 ya fue liberado y llega con Gnome 43, Linux 6.0, actualizaciones y mas

Fedora 38 llegará en abril de 2023

Según la propuesta:

Los spon de Fedora Window Manager benefician enormemente a los usuarios que disfrutan de un escritorio mínimo. Sway está empezando a ser bien pulido y sigue ganando tracción de la comunidad. Fedora, en particular, tiene una experiencia de primera clase con Wayland, lo que hace aún más convincente el caso de tener un spin del gestor de ventanas de Wayland. Por estas razones, proponemos crear un spin de Sway y otro de ostree, llamado Sericea. El objetivo de ambos spin sería crear un entorno llave en mano para disfrutar de Fedora y Sway de forma funcional y bonita. Para lograr esto, planeamos poner en esos spins la mínima cantidad de paquetes para lograr el objetivo señalado. Aleksei Bavshin ha comenzado un RFC para el paquete de código fuente de Sway que lo ampliaría creando tres subpaquetes con la configuración de Sway por defecto de Fedora.

Junto al spin de Sway, también se debate la llegada de otro de ostree. Los beneficios para el propio proyecto serían más bien los de los propios usuarios, sobre todo los que usan el sistema operativo en equipos de bajos recursos. Ahora mismo se puede usar Sway en Fedora, pero hay que instalarlo por parte del usuario y todo iría mejor si se hiciera desde la base.

El spin de Sway podría ser una realidad en Fedora 38, versión que se espera para abril de 2023.