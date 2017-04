Fatdog64: otra distribución ligera Linux que debes probar

Si has probado Puppy Linux, Zephyr y otras distros ligeras de las que hemos hablado en numerosas ocasiones en este blog, también deberías conocer otra alternativa que se llama Fatdog64. Se trata de un proyecto de distro ligera que puede servir como sistema operativo de propósito general en equipos con un hardware no demasiado potente o más antiguos, sin tener que usar un sistema más pesado que no funcione tan fluido.

Aunque es bueno conocer la variedad de distros existentes, hay que decir que ésta en concreto aún tiene ciertos aspectos que pulir y en su última actualización poco se ha hecho para mejorar el desempeño que ha decepcionado a muchos de sus usuarios. Así que deberíamos dar un voto de confianza a sus desarrolladores para ver si mejoran esto en breve o si por el contrario simplemente debemos optar por otras mejores como las que cité en el primer párrafo…

Fatdog64 es un derivado de Puppy Linux para equipos de 64-bit, por tanto dejamos atrás el soporte para los más antiguos equipos anteriores a la llegada de los 64-bit para equipos de escritorio, es decir, antes de que AMD lanzara K8. Y aunque tiene ciertas características heredadas de Puppy, hay que decir que tarda demasiado en cargar en memoria RAM. Eso se une a otros problemas agregados que tiene esta distro que encontraréis durante la instalación y uso de esta distro.

En cuanto a gestión de paquetes también es un tanto peculiar, y para el escritorio, los desarrolladores han dotado a Fatdog64 de Openbox y también del gestor de ventanas JWN, entre los que podrás elegir con un simple clic de ratón según lo queramos. Si los desarrolladores mejoran los fallos que tiene y consiguen pulir su eficiencia, la distro verdaderamente tiene potencial para igualar o superar a sus alternativas. Así que espero que esto se solucione pronto…