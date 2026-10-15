Fastfetch 2.70 ya está disponible con cambios internos y ajustes que afectan tanto a las dependencias de Linux como a las configuraciones personalizadas. Esta herramienta, utilizada como alternativa moderna a Neofetch, recopila y muestra información del sistema operativo, el hardware, el escritorio, el terminal y otros componentes en una salida de texto que suele acompañarse de un logotipo de la distribución.

La nueva versión, publicada el 14 de octubre, introduce modificaciones que conviene tener en cuenta antes de actualizar instalaciones existentes. Aunque no se trata de una versión centrada en añadir una gran cantidad de módulos nuevos, sí incluye cambios que pueden requerir adaptar scripts y opciones de configuración.

Cambios en la ejecución de comandos en Fastfetch 2.70

Una de las modificaciones principales afecta al módulo Command. La opción de configuración `useStdErr` ha sido sustituida por `useOutput`, que permite seleccionar qué salida de un comando debe capturar Fastfetch: la estándar (`stdout`), la de error (`stderr`) o ambas (`both`).

El nuevo ajuste utiliza `both` como valor predeterminado. Esto significa que los comandos que escriben información en la salida de error también podrán mostrarla en Fastfetch, en lugar de descartarse como ocurría con el comportamiento anterior. Quienes necesiten conservar el funcionamiento previo deberán configurar explícitamente `stdout` o `stderr`, según el caso.

QuickJS deja paso a Lua

Fastfetch 2.70.0 elimina el soporte para los scripts de formato basados en QuickJS, cuyo abandono ya se había anunciado en la versión 2.69.0. Los usuarios que hayan creado personalizaciones con este sistema tendrán que migrarlas a Lua si desean seguir utilizándolas.

Este cambio puede afectar especialmente a quienes han ido más allá de la configuración predeterminada para construir una presentación propia de la información del sistema. Antes de actualizar, resulta recomendable comprobar si los archivos de configuración incluyen scripts dependientes de QuickJS.

Menos dependencias en Linux

En Linux, Fastfetch deja de utilizar las bibliotecas libpulse y libddcutil. Como consecuencia, los responsables de empaquetar la aplicación deben retirar esas dependencias de sus paquetes.

La modificación simplifica los requisitos del programa y afecta a las distribuciones que mantienen sus propias recetas de compilación o paquetes. No obstante, los usuarios no deberían asumir que deben eliminar manualmente esas bibliotecas del sistema: pueden seguir siendo necesarias para otras aplicaciones.

Ajustes en Windows y compatibilidad

La versión también modifica la información que presenta el módulo LocalIP en Windows. En lugar de mostrar los indicadores internos `IP_ADAPTER_*`, ahora describe características de la propia interfaz de red, como su estado operativo, el tipo de conexión y el estado del medio. Además, deja de informar de interfaces que no tienen direcciones unicast.

Estos cambios buscan que la información sobre las interfaces de red sea más coherente y útil para identificar las conexiones disponibles.

Descarga de Fastfetch 2.70.0

Fastfetch 2.70.0 puede obtenerse desde el repositorio oficial del proyecto en GitHub, donde también está disponible el registro de cambios completo. Los usuarios que empleen paquetes de su distribución deberán comprobar cuándo se incorpora la nueva versión a sus repositorios.

En definitiva, esta actualización se centra en retirar componentes obsoletos, simplificar dependencias y ajustar el comportamiento de determinados módulos. Quienes utilicen Fastfetch sin personalizaciones complejas probablemente tendrán menos cambios que revisar, mientras que los usuarios de scripts propios deberían prestar especial atención a la eliminación de QuickJS y a la nueva opción `useOutput`.

Más información: registro oficial de cambios de Fastfetch.