La herramienta de código abierto Fastfetch, pensada para mostrar las características del equipo directamente en la terminal, ha lanzado su versión Fastfetch 2.69. Esta actualización llega con cambios que tocan tanto el apartado visual como la recogida de datos del sistema, algo que suele agradecer quien maneja varias distribuciones o quiere un vistazo rápido sin abrir aplicaciones pesadas.

Entre las novedades más comentadas destaca la posibilidad de emplear logos animados en formato GIF y APNG, una función que aporta un toque distinto a la clásica pantalla de bienvenida de la terminal. No se trata de un simple adorno, ya que también se han pulido varios aspectos internos para que la información mostrada sea más precisa y el programa vaya más fino en el día a día.

Fastfetch 2.69 introduce novedades visuales y de detección

Uno de los cambios que más llaman la atención es el soporte para imágenes animadas como logo principal. Ahora se pueden usar ficheros GIF y APNG, lo que permite que la presentación del sistema sea algo menos estática. Esta mejora se complementa con una detección más afinada en varias distribuciones Linux, de modo que el programa reconoce mejor el entorno en el que se ejecuta y ofrece datos más ajustados a cada caso.

En el terreno del hardware, Fastfetch 2.69 también mejora la forma en que se identifica la CPU. Los responsables han trabajado para que los valores de nombre y frecuencia sean más exactos, algo que resulta útil tanto para quienes hacen un seguimiento del rendimiento como para los que simplemente quieren confirmar qué procesador tienen montado sin abrir el panel del sistema.

Bluetooth y correcciones

La recogida de datos sobre dispositivos Bluetooth también se amplía, especialmente en equipos con Windows y macOS. Fastfetch ahora es capaz de ofrecer información sobre conexiones de bajo consumo (Bluetooth Low Energy), lo que puede venir bien para saber qué periféricos están emparejados o activos sin recurrir a herramientas adicionales.

Además de las funciones nuevas, esta versión incluye un buen puñado de correcciones de estabilidad y de rendimiento. Los desarrolladores han puesto el foco en evitar fallos y en que la respuesta del programa sea más rápida, de manera que la experiencia general resulte más fluida incluso en equipos modestos.

Con estos ajustes, Fastfetch 2.69 se consolida como una opción ligera para consultar las características del sistema desde la terminal, sin renunciar a un acabado visual más cuidado ni a una mayor exactitud en los datos. La combinación de logos animados, mejor detección de Linux y correcciones internas hace que esta actualización resulte interesante para quienes ya usaban la herramienta y para los que buscan una alternativa sencilla a otras utilidades similares.