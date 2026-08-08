Fastfetch 2.67 estrena un generador interactivo de configuración

Fastfetch 2.67 ya está disponible como una nueva versión de esta popular herramienta de información del sistema para la terminal de Linux. El lanzamiento introduce un nuevo generador interactivo de configuración que facilita considerablemente la personalización de la información mostrada por la aplicación, además de incorporar nuevos módulos, mejoras en la compatibilidad y numerosas correcciones.

Fastfetch se ha convertido en una herramienta habitual entre los usuarios de Linux que quieren consultar rápidamente información sobre su sistema desde la terminal. Inspirado originalmente en Neofetch, permite mostrar datos sobre la distribución, el kernel, el hardware, el escritorio, la tarjeta gráfica, la memoria y otros componentes mediante una salida configurable que puede acompañarse de un logotipo ASCII de la distribución utilizada.

Fastfetch 2.67 facilita la configuración desde la terminal

La principal novedad de Fastfetch 2.67 es el nuevo generador interactivo de configuración. En lugar de tener que crear o modificar manualmente el archivo de configuración para decidir qué información debe mostrar la herramienta, ahora es posible utilizar un asistente interactivo que guía durante el proceso y permite seleccionar las opciones deseadas de una forma mucho más sencilla.

Esta incorporación resulta especialmente útil para quienes quieren personalizar Fastfetch por primera vez. La aplicación ofrece una enorme cantidad de módulos y opciones de presentación, pero esa flexibilidad también puede hacer que configurar el programa manualmente resulte poco intuitivo para usuarios que no están familiarizados con su sintaxis. El nuevo generador reduce esa barrera y permite obtener rápidamente una configuración adaptada a las preferencias de cada usuario.

La actualización también incorpora nuevos módulos y amplía las posibilidades para consultar información del sistema. Fastfetch puede obtener datos de un número cada vez mayor de componentes de hardware y software, mientras que diferentes módulos reciben mejoras para mostrar información de una forma más precisa. Junto a ello, los desarrolladores han realizado ajustes destinados a mejorar la compatibilidad con diferentes distribuciones y configuraciones.

Más información del sistema y numerosas correcciones

Fastfetch 2.67 también incluye un conjunto de correcciones de errores que mejoran la estabilidad general de la aplicación. El proyecto continúa revisando sus módulos para solucionar problemas relacionados con la detección de hardware, la presentación de información y el funcionamiento en diferentes entornos Linux.

Una de las principales ventajas de Fastfetch frente a herramientas similares es precisamente su capacidad de personalización. Los usuarios pueden decidir exactamente qué información quieren consultar y cómo debe organizarse en la terminal, desde una configuración extremadamente sencilla hasta presentaciones mucho más completas. El nuevo generador interactivo permite aprovechar esas posibilidades sin necesidad de aprender desde el principio todas las opciones disponibles.

Con Fastfetch 2.67, el proyecto continúa evolucionando una herramienta que, aunque ligera y aparentemente sencilla, se ha convertido en una referencia para mostrar información del sistema desde la línea de comandos. La incorporación del generador interactivo hace que su configuración resulte más accesible, mientras que los nuevos módulos y las correcciones mantienen la aplicación preparada para las diferentes distribuciones y configuraciones de hardware presentes en el ecosistema Linux.