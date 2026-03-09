La popular herramienta de información del sistema para terminal, Fastfetch, ha lanzado su versión 2.60, consolidándose como una opción aún más completa y versátil para los usuarios de Linux y otros sistemas operativos. Esta nueva actualización no solo introduce características muy solicitadas, como el soporte para el novedoso sistema de paquetes Moss de AerynOS, sino que también amplía su capacidad para detectar aplicaciones populares como el editor Zed, mejorando la precisión y el detalle de la información mostrada.

Además de estas incorporaciones, el equipo detrás de Fastfetch ha dedicado esfuerzos a perfeccionar la detección de gestores de ventanas en múltiples plataformas y a pulir la experiencia general con importantes correcciones de errores y optimizaciones. El resultado es una herramienta de diagnóstico más fiable y rápida, que sigue siendo la favorita de quienes buscan una forma elegante y eficaz de conocer el estado de su equipo directamente desde la línea de comandos.

Fastfetch 2.60: Novedades, correcciones y nuevos logos

La versión 2.60 de Fastfetch llega cargada de mejoras que abarcan desde nuevas funcionalidades hasta una mayor estabilidad. A continuación, detallamos los cambios más destacados:

Soporte para nuevos sistemas y aplicaciones : El hito principal es la adición de detección para paquetes Moss , el gestor de paquetes de AerynOS (antes conocido como Serpent OS). En el ámbito de las aplicaciones, ahora es capaz de identificar la instalación del editor de código Zed y mostrar su versión correctamente.

: El hito principal es la adición de detección para paquetes , el gestor de paquetes de AerynOS (antes conocido como Serpent OS). En el ámbito de las aplicaciones, ahora es capaz de identificar la instalación del editor de código y mostrar su versión correctamente. Personalización mejorada : Se ha añadido una nueva variable {cwd} para el formato del título personalizado, lo que permite a Fastfetch mostrar el directorio de trabajo actual en su salida, ofreciendo un contexto adicional muy útil.

: Se ha añadido una nueva variable para el formato del título personalizado, lo que permite a Fastfetch mostrar el directorio de trabajo actual en su salida, ofreciendo un contexto adicional muy útil. Detección de gestores de ventanas más amplia : La detección de gestores de ventanas (WM) se ha expandido significativamente: En Windows , ahora reconoce Komorebi, FancyWM y GlazeWM . En macOS , se ha mejorado para obtener información de la versión de los plugins del gestor de ventanas. En Linux , la detección en entornos LXQt es ahora más eficiente, y en OpenBSD se ha añadido soporte para recuperar la ruta del ejecutable.

: La detección de gestores de ventanas (WM) se ha expandido significativamente: Corrección de errores y mejoras de estabilidad : Esta versión soluciona varios problemas importantes, como un posible fallo de segmentación, el parseo correcto de sensores de temperatura, y la notificación precisa de dispositivos de teclado en Linux. Además, se han corregido múltiples fugas de memoria relacionadas con la gestión de conexiones DBus y el ciclo de vida de EGL en OpenGL, y se ha ajustado la detección de la versión del gestor Niri en Fedora.

: Esta versión soluciona varios problemas importantes, como un posible fallo de segmentación, el parseo correcto de sensores de temperatura, y la notificación precisa de dispositivos de teclado en Linux. Además, se han corregido múltiples fugas de memoria relacionadas con la gestión de conexiones DBus y el ciclo de vida de EGL en OpenGL, y se ha ajustado la detección de la versión del gestor Niri en Fedora. Actualización de la galería de logos: La colección de logos de distribuciones siempre crece. En esta ocasión se han añadido logos para RengeOS y Emmabuntüs, y se han actualizado los de Artix Linux y Linux Mint para mantener la estética al día.

Ya disponible

Con todas estas adiciones y mejoras, Fastfetch 2.60 se presenta como una actualización sólida que refuerza su posición como una de las herramientas de información del sistema más completas y activamente mantenidas en el ecosistema de código abierto.