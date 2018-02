Far Out: otro videojuego de aventura en primera persona para Linux

Far Out es un título que nos trae un videojuego en primera persona de aventura y ciencia ficción con soporte para Linux. Para más información podéis visitar su sitio web oficial o también la página de Steam. Los desarrolladores han querido dotarlo de un toque futurista y un entorno que cambia dinámicamente para sorpresa de los jugadores, sin olvidar un toque de misiones al más puro estilo de la vieja escuela como puede ser Space Quest, The Dig, FUll Throttle, etc., así que si te gustaron estos juegos, también te gustará Far Out.

Tú encarnarás al único superviviente del equipo Selene, el investigador Zack Paterson y tendrás que averiguar qué sucedió con el barco, la tripulación y cómo sobrevivir en las aventuras que te sorprenderán. Un juego lleno de intriga y misterio que, comparado con otras muchas historias de ciencia ficción, te da mucha libertad en cuando al juego cambiando los finales cada vez que se juega gracias a ese dinamismo que ya hemos visto en otros títulos analizados en LxA y que parece gustar tanto a ciertos usuarios y críticos últimamente.

El proceso de desarrollo para el soporte para GNU/Linux está activo y ya puedes ver resultados en Steam, pero los desarrolladores parece que no sueltan mucha información al respecto. Aunque Far Out merece mucho la pena, lo triste es que aún le falta recorrido y por el momento se sabe por la poca información que encontramos que los desarrolladores están en una fase donde se están aplicando importantes parches al proyecto con soporte Linux, y así resolver algunos problemas fundamentales que se pueden encontrar.

Por lo que si esperas unas semanas o un tiempo prudente, el videojuego mejorará notablemente. Los que han probado parece que se han topado con importantes errores y dicen que necesita aún pulirse mucho. Estaremos atentos a nuevos movimientos…