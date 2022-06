Failed to update metadata for lvfs: solución al problema

Si tienes una distro Debian o basada en Debian como Ubuntu, o derivados como Kubuntu, y estás teniendo un error de este tipo a la hora de actualizar, entonces en este artículo podrás conocer cuál es la solución simple que podrás usar para terminar con el «Failed to update metadata for lvfs: checksum failure: failed to verify data, expected…«. Este tipo de error no afecta realmente a las actualizaciones, que se realizan sin problema, tanto la descarga, como la instalación o la búsqueda automática de las mismas.

Sin embargo, se trata de un error molesto, de que algo no marcha del todo bien y siempre es mejor corregirlo para evitar que salga otra vez y no estés preocupado por si eso está afectando realmente al funcionamiento del sistema o de alguno de sus componentes.

Si alguna vez te ha aparecido Failed to update metadata for lvfs: checksum failure: failed to verify data, expected… y quieres solucionar el problema, debes saber que tan solo tienes que seguir estos sencillos pasos en tu distro y se solucionará:

Abre el terminal en tu distro. Ejecuta el siguiente comando:

fwupdmgr --force refresh

Una vez ejecutado podrás probar nuevamente a abrir el actualizador del sistema o Discover y verás que el problema ha desaparecido por completo. Es tan simple como eso, un solo comando y ya está todo OK.

Ahora ya sabes cómo librarte de Failed to update metadata for lvfs: checksum failure: failed to verify data, expected… y que todo vuelva a funcionar como debe.