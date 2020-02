Es probable que no sea la primera ni la última vez que mencionamos que no es la primera vez ni será la última que leéis una noticia como esta. Y es que, en mi opinión, si por algo es famoso Arne Exton es por hacer cosas, digamos, siendo osado o simplemente antes de tiempo. Eso es lo que ha vuelto a hacer: a finales de enero lanzó ExTiX 20.2, la última versión de lo que él llama “el sistema operativo definitivo”. Y otra vez lo ha hecho basándose en un sistema operativo que aún no ha llegado a su versión estable.

De hecho, ExTiX 20.2 está basado en un sistema operativo que aún no ha llegado ni a su versión beta. Estamos hablando de Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa, la versión del sistema operativo de Canonical que será lanzada el 23 de abril de 2020. Por lo tanto, ExTiX 20.2 está basado en las Daily Build de Ubuntu. La mencionada beta llegará a mediados de marzo. A continuación tenéis una lista de las novedades más destacadas que han llegado junto a esta última entrega del “Sistema operativo definitivo”.

Novedades más destacadas de ExTiX 20.2

ExTiX 20.2, que es la versión que sucede a ExTiX 19.10, llega con estas novedades.

Linux 5.5.0-rc7-exton, lo que es una versión propia de la última Release Candidate de Linux 5.5.

Entorno gráfico Plasma.

Se ha eliminado Google Chrome para quedarse con Firefox.

Nuevos paquetes, como GParted, Brasero y GCC.

Se han actualizado otros paquetes como Refracta Snapshot.

Calamares como instalador, lo que sustituye a Ubiquity.

Drivers de NVIDIA 440.44, parcheados para Linux 5.5, instalados por defecto.

Se ha mejorado la velocidad en equipos con al menos 4GB de RAM.

Los usuarios interesados en usar ExTiX 20.2, aunque recordamos que está basado en software que aún está a dos meses de su lanzamiento, pueden descargar su imagen ISO desde este enlace.