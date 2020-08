Arne Exton, uno de los desarrolladores de Suecia que está detrás de este proyecto, ha lanzado una nueva versión basada en Ubuntu 20.04.1 LTS de su distro ExTiX Linux 20.8. Ésta es una de las primeras en probar el kernel Linux 5.8, uno de los mayores lanzamientos hasta la fecha. Seguramente ya conoces al sueco Exton por distros como Exton Linux, CruxEX, ArchEX, etc.

Casi todas estas distros de Exton están alojadas en el FTP The Swedish Linux Society, aunque también pueden descargarse desde SourceForge.net. Pero independientemente de la fuente, si quieres probar tu equipo con Linux 5.8 para garantizar que todo funciona de forma adecuada, lo mejor es que descargues la imagen ISO de ExTiX 20.8 Live.

Lo único que debes tener en cuenta es que usa el Release Candidate 7 o rc7 de Linux 5.8, por lo que no es la versión final. Por tanto, no deberías usarlo para uso diario o en producción, ya que podría ser algo inestable o generar ciertos problemas.

ExTiX 20.8 viene también con los últimos controladores o drivers gráficos NVIDIA 400.100 propietarios preinstalados, así como un entorno de escritorio LXQt 0.14.1 por defecto y solo unas cuantas apps preinstaladas. Por tanto, es una distro bastante limpia y ligera, en la que solo te toparás con Firefox, GIMP, GNU Emacs, Refracta Snapshot, y poco más.

Ya sabes que Refracta Snapshot es una utilidad que se ha convertido en casi una marca de la casa para las distros creadas por Arne Exton. Eso permite crear tu propia distribución Ubuntu-based o live modificado.

No te preocupes por los requisitos de hardware. Como he dicho, es bastante ligera, y solo necesitará unos cuantos recursos para que se pueda ejecutar de forma fluida. Lo que sí es cierto es que no funcionará en antiguos equipos, ya que solo es apta para sistemas con UEFI y de 64-bit.

Descargar ExTiX 20.8