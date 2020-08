A pocos días para entrar en septiembre, hoy os traemos otra noticia cuyo protagonista es un sistema operativo desarrollado por Arne Exton, por lo que podríamos catalogarla de ¿rara? O si no, poco habitual. Ayer, 25 de agosto, quien es famoso por sus proyectos osados lanzó ExTiX 20.09, lo que se supone que es una versión más avanzada que la lanzada hace dos semanas, pero no lo es en todo, ya que ExTiX 20.08 incluía Linux 5.8 y la versión lanzada ayer usa Linux 5.4.

Al paso atrás en el kernel de ExTiX no le encuentro ninguna explicación, más allá de haber querido usar el kernel original que está usando Ubuntu 20.04.1, que no es otro que Linux 5.4.42-generic. Pero si hay algo en lo que destaca de verdad ExTiX 20.09 es que ha incluido Anbox por defecto, lo que es un software que permite usar aplicaciones de Android en Linux. Anbox puede instalarse en cualquier distribución, pero hay que darse un pequeño paseo por la línea de comandos si lo que queremos es una versión completa y creo que no merece la pena a no ser que de verdad lo necesitemos.

Novedades más destacadas de ExTiX 20.09

Basado en Ubuntu 20.04.1.

Anbox incluido por defecto. Esto incluye la posibilidad de instar GAPPS (Google Play Services y Google Play Store) tras la instalación del sistema operativo.

Posibilidad de usar Refracta Snapshot desde una Live Session.

KDE como escritorio, con Frameworks 5.68 y Plasma 5.104.

Linux 5.4.42-generic de Ubuntu.

Incluidos paquetes como GParted GCC y otras herramientas de compilación para poder instalar paquetes desde su fuente, así como muchos codecs multimedia.

Otro software incluido: Brasero, SMPlayer, GIMP y Kodi, entre otros.

ExTiX 20.09 ya se puede descargar desde Sourceforge, o haciendo clic en este enlace. Aunque las versiones de ExTiX siempre son noticia y suenan interesantes, si lo único que os interesa es probar Anbox, en este artículo os explicamos cómo instalar una versión reducida desde su versión Snap.