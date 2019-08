ExTiX 19.8 se pasa a Deepin, abandonando a Debian/Ubuntu

Técnicamente, ExTiX 19.8 sigue basándose en Debian/Ubuntu, pero ahora pasa a hacerlo de una manera indirecta. La nueva versión se llama ahora ExTiX Deepin 19.8 y pasa a basarse en Deepin 15.11, quien a su vez está basado y usa los repositorios “unstable” de Debian. Que a nadie le extrañe que ExTiX use un repositorio inestable, puesto que suele ir por delante del software en el que se basa y en ocasiones lanza sistemas operativos “estables” basados en sistemas operativos que aún están en fase beta. Si hay un adjetivo que le queda como un guante a Arne Exton, creo que ese adjetivo es “osado”.

Pero en esta ocasión no ha hecho como en lanzamientos pasados: Deepin 15.11 se lanzó en el mes de julio y llegó con mejoras interesantes como una que a mí me llamó especialmente la atención: una nueva función llamada Cloud Sync que podríamos usar para sincronizar las preferencias del sistema operativo, por lo que no tendríamos que empezar de cero tras realizar una instalación de cero. En otras ocasiones, Exton sí ha ido por delante, como fue el caso de un ExTiX 19.3 que en marzo ya estaba basado en Ubuntu 19.04 (salía en abril) y el kernel Linux 5.2.

ExTiX 19.8 usa el kernel Linux 5.3-rc6

En donde sí vuelve a ir por delante de un lanzamiento oficial es en el núcleo de su sistema operativo: ExTiX 19.8 usa Linux 5.3, un kernel que cuya versión más actualizada es la sexta Release Candidate del mismo. Personalmente, esto nunca me ha gustado, puesto que de esta manera es más probable que experimentemos fallos que si se esperara al lanzamiento de la versión estable que, claro está, la etiqueta “estable” tiene su significado.

Entre las novedades más destacadas de ExTiX 19.8 tenemos:

Posibilidad de elegir idioma antes de iniciar el sistema.

El nuevo instalador gráfico por defecto es Deepin Installer Reborn.

Soporte para ver Netflix en Google Chrome.

Clientes de Spotify y Skype instalados por defecto.

Posibilidad de ejecutar ExTiX directamente desde la RAM, con lo que podemos eliminar la unidad bootable.

Se ha incluido Refracta Snapshot.

Tenéis toda la información sobre este lanzamiento en su página web oficial y ExTiX 19.8 se puede descargar desde aquí.