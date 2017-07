ExTiX 17.5 ya permite crear cualquier distribución basada en Ubuntu 17.10

Arné Exton, creador y desarrollador de la distribución ExTiX, ha informado que la última versión de esta distribución ya permite crear otras distribuciones gracias a sus herramientas. Estas distribuciones creadas se podrán basar en Ubuntu 17.04 o Ubuntu 17.10. Si, la futura versión de Ubuntu que aún está en desarrollo.

Claro está, las distribuciones que creemos con base Ubuntu 17.10, serán distribuciones inestables y aún sujetas a muchos cambios que podrían fastidiar el uso momentáneo del equipo, aunque siempre podremos usar máquinas virtuales para hacer pruebas.

Refracta-Tools de ExTiX 17.5 nos permitirá crear distribuciones basadas en Ubuntu 17.10 y 17.04

ExTiX 17.05 es una distribución que se basa en Ubuntu y que posee las herramientas Refracta-Tools, estas herramientas son las que nos permitirán de una manera fácil crear una distribución basada en Ubuntu. Estas Refracta Tools poseen un asistente que ayuda en cada paso y facilita la creación y personalización de distribuciones basadas en Ubuntu. Sin embargo para hacer esto necesitamos un equipo con mucha potencia y mucha memoria ram, tanta como para cargar el live-Cd de ubuntu y que nuestra distribución ExTiX pueda funcionar. ExTiX viene con Ubuntu, KDE Plasma y KDE Frameworks.

Para crear una imagen o una distribución basada en Ubuntu, sólo hemos de ir al Menú de KDE –> Sistema–> Crear un LiveCD. Tras esto comenzará el asistente y el proceso tardará unos 10 minutos, claro está si tenemos un equipo con muchos recursos, sino, el tiempo aumentará considerablemente.

ExTiX 17.5 es una estupenda herramienta para crear distribuciones o mejor dicho para iniciarse en el mundo del desarrollo y creación de distribuciones, pero lo creado no es más que una personalización de Ubuntu, algo que dista bastante de una verdadera distribución como lo es Debian, LinuxMint o Arch Linux. Pero no deja de ser interesante para ir aprendiendo poco a poco a crear una distribución ¿ no creéis?