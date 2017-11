Ewjim 1 y 2 están disponibles para su descarga en GOG

No sé si alguno de ustedes se acuerdan de él, pero yo aún recuerdo aquella época en la que era usuario de Windows y pasaba algunas tardes jugando a este fantástico videojuego clásico de plataformas 2D. Aún recuerdo las dificultades que tenía para pasarme las diferentes pantallas y cómo uno de mis amigos y compañeros de clase consiguió pasarse todos los niveles de una forma bastante fácil… eso se llama vicio. En definitiva es un título que me trae muchos recuerdos y todos ellos bastante agradables, hablo del videojuego cuyo protagonista es el gusano de tierra Jim.

Incluso sacaron una serie de dibujos animados sobre las peripecias de este gusano de tierra o lombriz que tenía un super traje poderoso que le daba aspecto humano y poderes extraordinarios para luchar contra los distintos enemigos con los que se iba encontrando. También recuerdo cómo al dejar el juego inactivo, el personaje se ponía a hacer tonterías con su pistola, e incluso recuerdo algunas de las frases o sonidos que hacía. Pues bien, desde ahora todos esos recuerdos se pueden transformar en nuevas horas de diversión porque GOG ya ha puesto a la venta Ewjim 1 y 2 en su tienda. Ewjim 1 fue un juego al que jugué casi de pasada, y sinceramente la versión que más me gustó fue la 2. No obstante sacaron una tercera versión llamada 3D que en mi opinión es bastante pésima, no me gustó nada. Llevaron el 3D a esta tercera edición del clásico y lo destruyeron al completo, o al menos eso pienso. La versión 3D está disponible en GOG, pero solo para Windows. En cambio el primero título de 1994 y el segundo de 1995 los podrás encontrar también para Linux desde solo 8,49€ aunque por el doble puedes comprar el pack completo con el 3D.

Sin duda te lo recomiendo, así que no esperes más y por solo ese dinero puedes darte un buen capricho para las fechas que vienen y recordar con nostalgia aquellos tiempos y estos juegos que parece que jamás pasan de moda a pesar de lo rudimentario que son…