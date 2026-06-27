Parece que por fin Europa saca pecho en el mundillo de la inteligencia artificial con una propuesta que no tiene nada que envidiar a lo que llega del otro lado del charco. Eustella, un asistente personal desarrollado por la empresa vienesa newsrooms.ai, se ha presentado oficialmente como la respuesta soberana a herramientas como ChatGPT o Claude. A diferencia de otros bots que se limitan a charlar, este proyecto nace con alma de agente, lo que significa que no solo te da respuestas, sino que puede remangarse y realizar tareas complejas directamente desde tu dispositivo móvil.

El lanzamiento oficial de esta plataforma tuvo lugar el pasado 25 de junio de 2026, tras una fase de pruebas que dejó muy buen sabor de boca entre los usuarios. Lo que realmente diferencia a esta IA de la competencia es su férreo compromiso con la privacidad y la normativa europea. Mientras que otros servicios suelen mover los datos por servidores de todo el mundo, aquí la información se queda en casa, concretamente en centros de datos gestionados por la alemana IONOS, asegurando que ni siquiera los proveedores de infraestructura puedan meter las narices en tus conversaciones gracias a un cifrado de extremo a extremo.

Arquitectura abierta y tecnología de vanguardia

Bajo el capó de este asistente no encontramos una caja negra cerrada, sino una combinación inteligente de diversos modelos de código abierto o pesos abiertos. La plataforma utiliza la potencia de Mistral AI, que es el estandarte europeo, pero también integra otros modelos destacados como Qwen de Alibaba, Gemma de Google o el modelo de generación de imágenes Flux, de Black Forest Labs. Al ejecutar estas tecnologías en servidores propios situados en ciudades como Berlín o Fráncfort, la empresa consigue que la experiencia sea fluida sin que un solo bit de información personal tenga que cruzar el Atlántico.

Esta flexibilidad técnica permite que Eustella no dependa de las APIs de las grandes corporaciones estadounidenses. La intención de los desarrolladores es ir actualizando el sistema con nuevos modelos conforme el mercado abierto vaya lanzando opciones más eficientes. De esta forma, el usuario siempre tiene acceso a lo último en procesamiento de lenguaje natural y visión artificial sin sacrificar la seguridad de su flujo de trabajo o sus archivos personales.

¿Qué puede hacer Eustella por ti en el día a día?

La versatilidad es uno de los puntos fuertes de esta herramienta, ya que se comporta como un todoterreno digital. Además de responder preguntas con acceso a internet en tiempo real, cuenta con una función de investigación profunda que cita fuentes y analiza datos con rigor. Si lo que necesitas es ayuda con el papeleo, el asistente es capaz de leer, resumir y editar archivos de Word, Excel o PDF, facilitando mucho la vida a quienes trabajan con grandes volúmenes de documentación.

También destaca por su capacidad multimedia, permitiendo crear imágenes desde cero o analizar fotos que subas para extraer texto. Además, ya cuenta con integraciones muy prácticas: si le preguntas por el precio de una criptomoneda o buscas un gadget tecnológico, Eustella conecta con Bitpanda y el comparador Geizhals para darte datos reales y actualizados al momento. Próximamente, el ecosistema se ampliará con funciones específicas para la planificación de viajes, navegación y compras online, todo centralizado en una misma interfaz.

Planes de precios y accesibilidad

Aunque existe una versión gratuita para probar el servicio, newsrooms.ai ha diseñado tres niveles de suscripción para ajustarse a diferentes necesidades. El plan más básico, llamado Comet, tiene un precio de 5,99 euros al mes e incluye funciones de búsqueda avanzada y generación de imágenes. Para los que necesiten un uso más intensivo, el plan Star sube a los 17,99 euros, triplicando los límites de uso y permitiendo programar agentes para tareas automáticas a horas concretas.

Para el sector profesional, el nivel Cosmos ofrece la máxima capacidad por 89,99 euros mensuales, con soporte prioritario y proyectos ilimitados. Es importante destacar que todos estos precios están expresados en euros e incluyen IVA, lo que supone una ventaja competitiva frente a los servicios que facturan en dólares y que, a menudo, acaban resultando más caros para los usuarios de la Unión Europea debido a los cambios de divisa y las tasas adicionales.

Esta propuesta austriaca se posiciona como un hito para la independencia tecnológica del continente al ofrecer un ecosistema de agentes que aprenden de tus gustos mediante una función de memoria privada. Con la app ya disponible para Android y Web, y el desembarco en iOS a la vuelta de la esquina, el proyecto demuestra que es posible tener una IA potente, intuitiva y capaz de gestionar nuestra vida digital sin tener que renunciar al control total sobre nuestra información privada.