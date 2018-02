Europa Universalis IV: Rule Britannia anunciado!

Seguramente ya conocerás el videojuego Europa Universalis IV, un videojuego de estrategia del que hemos hablado en LxA al tener soporte para GNU/Linux. Pues bien, ahora sus desarrolladores están preparando un nuevo pack, una nueva extensión para que los jugadores del videojuego disfruten en un futuro de contenido nuevo y otras mejoras en Europa Universalis IV: Rule Britannia. El nuevo trailer que han publicado sus desarrolladores lo puedes ver en el encabezado de este artículo y hacerte a la idea de lo que nos espera…

Así que para los que aún no conocía el título o para aquellos que aún no lo han probado, es un buen momento de adquirir los anteriores trabajos y ponerse al día antes de que aparezca lo nuevo que aporta Rule Britannia. Casi cinco años después del lanzamiento de Europa Universalis IV se sigue trabajando en mejorar y refinar el videojuego. El DLC anterior fue Cradle of Civilization que ya incluía novedades interesantes, de hecho fue una de las expansiones más significativas lanzadas hasta la fecha. No obstante no se puede esperar lo mismo de Rule Britannia, que será algo más pequeño y concreto.

El enfoque de este nuevo paquete se enfoca más en las islas británicas, por tanto los jugadores tendrán más contenido y las naciones integrantes estárán aún más presentes ahora en esta expansión. Por el momento no se conocen muchas de las funcionalidades o características que ofrecerá, pero sí que se conoce algo de forma oficial como la nueva dirección que tomará el comercio, intercambio de conocimientos con aliados, nuevas unidades de los ejércitos con integrantes de las nuevas naciones británicas como las irlandesas, rebeldes de Cornualles, etc.

Por supuesto que tendremos nuevas misiones exclusivas para Inglaterra, Escodia, e Irlanda. En cuanto a nivel técnico, la revolución industrial también ha llegado al videojuego, con numerosas mejoras para una mayor productividad, riqueza, o producción de carbón. Y las novedades no solo llegan por tierra, también las flotas navales tendrán algunos retoques como se ha podido conocer. Al igual que la inmersión de una nueva fe protestante como es el anglicanismo. Sin olvidar los temas musicales que también han sido trabajados por los compositores…