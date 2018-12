Euro Truck Simulator 2 tiene una nueva expansión

Cuando comencé a escribir en este blog, hace unos años, una de las noticias o post que más me llamaron la atención de un compañero que ya no escribe para LxA fue el lanzamiento de Euro Truck Simulator para Linux, no solo porque en esa época los videojuegos para Linux eran casi inexistentes, sino porque el título era bastante conocido y era extraño que un desarrollador así de importante se preocupase en dar soporte para las distros. No obstante, eso ha cambiado mucho en los últimos años como les he venido contando yo mismo, que he vivido en primera persona ese progreso en el mundo gamer…

Pues bien, hoy soy yo el que me encargo de redactar esta noticia sobre una nueva expansión Beyond the Baltic Sea que llega para el videojuego Euro Truck Simulator 2. Si aún no lo conoces, se trata del mejor simulador de cambiones que existen, y que no solo está para plataformas Windows, también para Linux. Además, ahora con esta expansión tendrás mucho más contenido y novedades por si ya disponías del título base y querías ampliar sus capacidades.

Euro Truck Simulator 2 fue lanzado en 2012, con la llevada del soporte para Linux en 2013 de forma beta. Luego SCS Software continuó con el soporte y desarrollo y lanzamiento de DLCs, como el que se lanzó hace poco. Se trata de una expansión Beyond the Baltic Sea que incluye nuevos mapas a través de Lituánia, Letonia, Estonia y partes del oeste de Rusia y sur de Finlandia. Por si el inmenso mundo de carreteras para conducir camiones te parecía poco.

Igualmente se incluyen 30 nuevas compañías e industrias, marcas, etc., así como mejoras y nuevas características con soporte para Steam Cloud, mejoras en la física del juego y un largo etc. Si no lo conoces, te invito a probarlo, puedes encontrarlo en las tiendas de Valve Steam y también en Humble Store, junto con sus DLCs.