Euro-Office ya ofrece compilaciones descargables de su aplicación de escritorio, una alternativa ofimática de código abierto que busca reforzar la soberanía digital y ofrecer una mayor transparencia en el desarrollo del software. El proyecto ha publicado paquetes para distintas plataformas, con opciones para Linux y Windows y avances en la disponibilidad para macOS.

La publicación facilita que los usuarios puedan probar el programa sin tener que compilarlo desde el código fuente. En Linux, la distribución incluye paquetes RPM y archivos comprimidos de la aplicación, mientras que también aparecen archivos DEB relacionados con la documentación. Es importante distinguir estos últimos del instalador principal: el paquete `euro-office-euro-office-help_9.3.5-2_all.deb` corresponde a la ayuda y no instala por sí solo el editor de escritorio.

Euro-Office: una suite ofimática para trabajar sin conexión

Euro-Office DesktopEditors incluye herramientas para crear, consultar y modificar documentos de texto, hojas de cálculo y presentaciones. También incorpora un editor de PDF, funciones para crear formularios y un visor de diagramas.

La aplicación puede trabajar con archivos guardados en el ordenador sin necesidad de mantener una conexión a Internet. Entre los formatos compatibles se encuentran DOCX, XLSX y PPTX, habituales en Microsoft Office, además de formatos del estándar OpenDocument como ODT, ODS y ODP.

Esta compatibilidad permite intercambiar documentos con usuarios de otras suites ofimáticas. Sin embargo, que un formato pueda abrirse no garantiza que todos los elementos complejos se reproduzcan exactamente igual: las macros, las fuentes, las fórmulas avanzadas o determinados diseños pueden comportarse de forma diferente.

Qué se puede descargar para Linux

El repositorio de Euro-Office DesktopEditors publica compilaciones para Linux en distintos formatos. Entre los archivos disponibles figuran paquetes RPM para sistemas compatibles (como Fedora) y archivos comprimidos de la aplicación para diferentes arquitecturas.

La presencia de un archivo con extensión `.deb` requiere una aclaración. El paquete `euro-office-euro-office-help_9.3.5-2_all.deb` contiene la documentación de ayuda, por lo que no debe confundirse con un paquete DEB de la aplicación principal. Por tanto, no es correcto afirmar que esta publicación incluye un instalador DEB del editor.

Los usuarios de Debian, Ubuntu y sus derivados deben comprobar qué opciones de instalación ofrece el proyecto para su distribución antes de intentar instalar el programa. También conviene revisar la arquitectura del equipo y las instrucciones oficiales para evitar descargar un archivo que no corresponda a la aplicación que se quiere utilizar.

Las compilaciones y los archivos publicados pueden consultarse en el repositorio oficial de Euro-Office DesktopEditors en GitHub.

Integración con plataformas colaborativas

Además de su funcionamiento local, DesktopEditors permite conectarse con servicios compatibles para trabajar con documentos almacenados en plataformas externas. El proyecto contempla integraciones con soluciones como Nextcloud, ownCloud, Seafile, Moodle, Liferay y kDrive.

Estas conexiones permiten combinar la edición desde el escritorio con los servicios de almacenamiento y colaboración que ya utilice una organización. La disponibilidad concreta de cada integración puede depender de la versión de la aplicación y de la configuración del servicio.

Euro-Office no debe confundirse con un servicio de almacenamiento en la nube propio. La aplicación de escritorio edita documentos, pero el almacenamiento remoto y la gestión de usuarios dependen de la plataforma a la que se conecte.

Euro-Office en proyecto abierto con una identidad propia, pero fork de ONLYOFFICE

Euro-Office se presenta como una iniciativa de software abierto centrada en la transparencia, la independencia tecnológica y el control sobre las herramientas utilizadas para gestionar documentos. Su aplicación de escritorio parte de una base tecnológica relacionada con ONLYOFFICE Desktop Editors, pero se desarrolla bajo la identidad y la gobernanza propias del proyecto Euro-Office.

La publicación de compilaciones instalables facilita la participación de usuarios y desarrolladores, que pueden probar el programa, informar de errores y contribuir a su evolución. No obstante, la disponibilidad de estas compilaciones no implica que todas las funciones estén completamente maduras ni que la compatibilidad sea idéntica a la de las suites ofimáticas consolidadas.

En definitiva, Euro-Office da un paso práctico al ofrecer compilaciones de escritorio descargables para distintos sistemas. Quienes quieran probarlo pueden consultar los archivos oficiales y comprobar qué paquete corresponde a su plataforma, teniendo presente que el DEB de ayuda no sustituye al instalador de la aplicación principal.