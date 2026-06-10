Euro-Office ya ha sido presentado oficialmente como una nueva propuesta dentro del panorama de la productividad en la nube europea. El proyecto, impulsado por una coalición de empresas encabezada por Nextcloud e IONOS, busca posicionarse como una alternativa desarrollada en Europa para quienes desean reducir su dependencia de las grandes plataformas tecnológicas internacionales. Su lanzamiento se ha producido coincidiendo con la llegada de Nextcloud Hub 26 Spring, dejando clara la estrecha relación existente entre ambas iniciativas.

Aunque durante los últimos meses Euro-Office ha generado una gran expectación, especialmente por su vinculación con los debates sobre soberanía digital, conviene aclarar qué ofrece realmente esta primera versión. Lejos de tratarse de una suite ofimática tradicional para instalar en el ordenador, la plataforma nace integrada en el ecosistema de Nextcloud y orientada al trabajo colaborativo en línea. Su objetivo es proporcionar herramientas para crear y editar documentos, hojas de cálculo, presentaciones y archivos PDF dentro de un entorno de productividad completamente conectado.

Euro-Office debuta integrado en Nextcloud Hub 26 Spring

El estreno de Euro-Office llega acompañado por Nextcloud Hub 26 Spring, la nueva versión de la plataforma colaborativa desarrollada por Nextcloud. Este movimiento no es casual, ya que la compañía ha sido uno de los principales impulsores del proyecto desde sus primeras etapas. De hecho, la disponibilidad inicial de Euro-Office está ligada a Nextcloud, convirtiéndose en una nueva opción ofimática dentro de su ecosistema de trabajo digital.

La nueva suite utiliza como base tecnológica ONLYOFFICE, una solución ampliamente conocida por su elevada compatibilidad con los formatos utilizados por Microsoft Office. Gracias a ello, Euro-Office busca atraer a organizaciones que necesitan trabajar habitualmente con documentos DOCX, XLSX y PPTX sin renunciar a una infraestructura alojada en Europa. Al mismo tiempo, mantiene soporte para formatos abiertos como ODF, aunque su enfoque principal parece estar orientado a maximizar la interoperabilidad con el ecosistema de Microsoft.

Uno de los aspectos más importantes de este lanzamiento es que Euro-Office no sustituye a las herramientas ya presentes en Nextcloud. La plataforma continuará ofreciendo integración con Collabora Online, basada en LibreOffice, permitiendo que cada organización elija la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Mientras que Collabora destaca por su trabajo con ODF y documentos históricos, Euro-Office pretende convertirse en una alternativa especialmente atractiva para quienes priorizan la compatibilidad con formatos ampliamente utilizados en entornos empresariales.

Sin versión de escritorio, por ahora

Por su parte, Nextcloud Hub 26 Spring introduce mejoras en múltiples áreas de la plataforma. Entre las novedades destacan cambios en la interfaz, un nuevo menú centralizado de aplicaciones, mejoras para trabajar con conexiones inestables y actualizaciones en herramientas como Collectives, Tables, Talk, Groupware y Deck. También se incorpora Governance, una función orientada a organizaciones que necesitan un mayor control sobre el acceso a la información, el cumplimiento normativo y la gestión del ciclo de vida de los datos.

La disponibilidad de Euro-Office será progresiva. Los clientes de IONOS Managed Nextcloud podrán acceder a la solución tras su lanzamiento, mientras que su integración en otros servicios y plataformas asociadas se producirá de forma gradual durante los próximos meses. Este despliegue escalonado permitirá evaluar la recepción del producto y consolidar una propuesta que aspira a ganar protagonismo dentro de la estrategia europea de soberanía digital.

Más allá de las polémicas surgidas en torno a su origen o a la tecnología utilizada como base, Euro-Office representa un nuevo intento de fortalecer el ecosistema de software colaborativo desarrollado en Europa. Su evolución durante los próximos meses determinará hasta qué punto puede convertirse en una alternativa relevante frente a las soluciones dominantes del mercado.