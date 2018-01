EthOS: una bifurcación de Ubuntu destinada a la minería de criptomonedas

EthOS es una distribución de Linux enfocada 100% a la minería de las criptomonedas, cabe destacar desde un principio que esta distribución de Linux es de paga por lo que en ningún caso cuenta con una versión de prueba.

EthOS es una bifurcación de Ubuntu, del cual ha sido especialmente adaptado con pipm la cual es una plataforma de minería de algoritmos múltiples destinada a mineros domésticos. Debo de mencionar que esta distribución esta únicamente disponible para la arquitectura de 64 bits, algo lógico si esta enfocado a la minería.

Por su parte EthOS se enfoca para la minera de Ethereum, Zcash, Monero y otras monedas de GPU-minable.

Requisitos

Al menos 8 gb USB 3.0 / HDD / SSD

Sistema de 64 bits

GPU

Características

Botas y minas : asigna de manera automática de IP / nombre de host, sin necesidad de instalar ningún controlador, configurar XWindows ni compilar ningún software.

: asigna de manera automática de IP / nombre de host, sin necesidad de instalar ningún controlador, configurar XWindows ni compilar ningún software. Admite hasta 16 GPU de la serie AMD RX : incluye soporte para control de voltaje de la serie RX y chipsets Z170 / X / Z270 / X / Ryzen.

: incluye soporte para y chipsets Z170 / X / Z270 / X / Ryzen. Admite hasta 16 GPU NVIDIA : cualquier serie de 2GB + GTX 900 y GTX 1000.

: cualquier serie de 2GB + GTX 900 y GTX 1000. Admite hasta 8 GPU de la serie AMD R7 / R9 : cualquier serie de 2GB + HD 7000, cualquier R9 200/300 / Fury / Nano.

: cualquier serie de 2GB + HD 7000, cualquier R9 200/300 / Fury / Nano. Admite múltiples monedas : listas para extraer Ethereum, Zcash, Monero y muchas otras monedas de GPM.

: listas para extraer Ethereum, Zcash, Monero y muchas otras monedas de GPM. Terminal basado en navegador : permita la configuración y configuración de equipos ethOS conectándose a sus direcciones IP a través de su navegador web.

: permita la configuración y configuración de equipos ethOS conectándose a sus direcciones IP a través de su navegador web. Admite todos los hardforks y softforks : no se necesita almacenamiento extra de Blockchain, sincronización de blockchain manejada por pools y wallets.

: no se necesita almacenamiento extra de Blockchain, sincronización de blockchain manejada por pools y wallets. Funciona en su hardware : se ejecuta en miles de plataformas con miles de componentes diferentes.

: se ejecuta en miles de plataformas con miles de componentes diferentes. Configuración remota : instruya a la plataforma para el reinicio remoto, configure los relojes centrales, los relojes MEM, el control del ventilador, la información de la piscina y otras configuraciones de forma remota.

: instruya a la plataforma para el reinicio remoto, configure los relojes centrales, los relojes MEM, el control del ventilador, la información de la piscina y otras configuraciones de forma remota. Extremadamente ligero : funciona con la CPU más débil posible en las últimas 5 generaciones con solo 2 gb de memoria RAM.

: funciona con la CPU más débil posible en las últimas 5 generaciones con solo 2 gb de memoria RAM. Protección de sobrecalentamiento de la GPU : las GPU se aceleran o apagan automáticamente si alcanzan los umbrales de temperatura.

: las GPU se aceleran o apagan automáticamente si alcanzan los umbrales de temperatura. Stratum enabled : configurado automáticamente para minar mediante un estrato eficiente.

: configurado automáticamente para minar mediante un estrato eficiente. Informes automáticos : panel web con estadísticas detalladas de la plataforma, cuadros e informes de eventos

: panel web con estadísticas detalladas de la plataforma, cuadros e informes de eventos Easy KVM : se abre una ventana de terminal con foco en el inicio, no se requiere mouse.

: se abre una ventana de terminal con foco en el inicio, no se requiere mouse. Actualización fácil : actualice a la última versión de ethOS con un solo comando.

: actualice a la última versión de ethOS con un solo comando. Inicio rápido : arranque rápido del minero, bajo uso de disco / CPU y sin problemas de falta de espacio.

: rápido del minero, bajo uso de disco / CPU y sin problemas de falta de espacio. Bios flashing: la utilidad atiflash permite flashear bios rápidamente.

Obtener EthOS

Como comentaba, esta distribución es de paga, por lo que según su web oficial debemos de pagar cada copia instalada en cada equipo, si no te visitara una cabra de ojos rojos. O podría entender que tu trabajo de minera podría ser remunerable para otra cartera. El precio de la distribución tiene es de la módica cantidad de $39 USD. Te dejo el enlace si te interesa aquí.

Conclusión.

De mi parte puedo decir que yo por el momento paso de adquirir alguna licencia de este sistema, ya que de inicio no tengo la intención de momento de entrar en el mundo de la minera y no es por falta de interés si no por falta de inversión ya que por el momento no cuento con un equipo lo suficientemente capaz para ser rentable.

Lo que me gustaría saber dicho esto, es que si alguno de nuestros lectores se dedica a la minera y pueda compartir con nosotros su experiencia y características de su equipo y sobre todo si vale la pena tomarse el tiempo y la inversión para entrar en este mundo.