Ethan Lee dejará de lado macOS y se centrará en ports para Linux

Ethan Lee, el desarrollador responsable de la reimplementación de XNA FNA junto con otros 50 ports de videojuegos para Linux y macOS ha anunciado algo importante. Y es que cesará los futuros ports de macOS. A partir de ahora se centrará en GNU/Linux, lo que siempre resulta una fantástica noticia para todos los gamers linuxeros.

Si aún no conoces quién es Ethan Lee, probablemente sí que conozcas algunas de sus obras. Y seguro que te ha gustado más de algún videojuego portado por él, o con tecnología creada o mantenida por ellos. Por ejemplo, seguro que sí te suena Transistor, Rogue Legacy, Streets of Rage 4, Superliminal, FEZ, Owlboy, Salt and Sanctuary, etc.

Ahora, como el propio Ethan Lee ha escrito en su página personal de IcculusFinger: «Lo he pospuesto tanto como pude, pero después de ver la trayectoria de Apple frente a mi infraestructura para el soporte de Mac, parece que 2021 es el año en que tengo que despedirme de Mac como objetivo principal.«. Así que, parece que ha estado retrasando sus incursiones con Apple hasta que el rumbo actual de la compañía de Cupertino ha hecho que pierda todo el interés para él.

La buena noticia para los fanáticos de Linux es que Ethan Lee se va a volcar ahora con la plataforma del pinguino: «Los jugos nuevos, sin embargo, serán principalmente para Linux (y Windows, si corresponde).». Pese a eso, los ports ya existentes no han quedado descuidados, ya que Lee ha actualizado más de 30 con lo último, tanto para macOS como para Linux, por lo que deberías comprobar que todos ellos continuarán funcionando sin problemas en el futuro.

Además, de todos los títulos, proyectos, y estas gratas noticias, parece ser que en algunas discusiones y listas de correos, los desarrolladores no están muy felices con la plataforma macOS. Por ejemplo, con MESA, hubo un comentario bastante descriptivo sobre la rapidez con la que contestaba la comunidad de código abierto para aportar soluciones y cómo lo hacía Apple: «informar de errores a Apple cuando no eres rico es como sacarte los dientes con guantes de boxeo«.

En definitiva, con suerte Ethan Lee también tendrá muchos más ports de Linux planeados para 2021 y más allá.