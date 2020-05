Estranged: Act II el videojuego de aventura gratuito

Estranged: Act II es un videojuego de aventura en primera persona con unos gráficos impresionantes y que actualmente se encuentra disponible de forma totalmente gratuita. Lo puedes descargar desde la tienda de Valve, Steam. Disponible tanto para macOS, Windows, como para SteamOS (y Linux).

Combina la aventura con ciertos tintes de terror y rompecabezas, y todo gracias al exquisito trabajo del desarrollador Alan Edwardes. Sin duda un interesante título que merece la pena probar, además, al ser gratis, no vas a perder nada por ello. Pero seguro que vas a ganar un buen rato de entretenimiento, porque está realmente bien…

Recuerda que Estanged: Act I seguía la historia del pesador varado en una misteriosa isla durante una tormenta muy violenta. Ahora, el videojuego sigue la aventura iniciada en aquel título inicial, cuando ese pescador heroico intenta regresar a casa, pero se topa con una corporación secreta llamada Arque, e investiga más en sus peligrosos secretos.

Por el momento, Estranged: Act II solo es un Early Access con el que te debes de contentar hasta el 22 de mayo. Pero está dejando muy buen sabor de boca a quienes lo prueba, ya que en Steam hay miles de comentarios de usuarios y son muy positivos. Por tanto, sigue la tendencia de la alta puntuación conseguida por Act I y sus más de 6 millones de comentarios positivos en la plataforma de Valve.

Aunque Estranged: Act II en Steam está ahora gratis, no será un videojuego Free To Play como otros, es decir, no será gratis siempre. El precio cuando finalmente se lance será de unos 6$ o 6€. Pero lo bueno es que cualquier persona que lo descargue antes de esa fecha podrá mantenerlo totalmente gratis. Por tanto, no lo dejes demasiados días y hazte ya con este prometedor videojuego… de lo contrario tendrás que pagar.