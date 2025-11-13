Hace unas horas, sabiendo que a las 19h de España podría haber anuncio de Valve, miré qué había publicado y pensé «no puede ser». Lo que hicieron fue demasiado: lanzar todo lo que decían los rumores. Ni en mis mejores expectativas había pensado que fuera a ser así. Para mí lo mejor es la Steam Machine, pero he de reconocer que si el Controller hubiera salido hace un mes me habría hecho con uno. Dependiendo del precio, claro.

Y es que aquí vamos a hablar de los precios que se comentan que pueden costar la Steam Machine, Steam Frame y Steam Controller. Como reza el titular, están sin confirmar, y habrá que esperar a un anuncio oficial para saber los precios reales. Pero dado que los filtradores y analistas, profesionales o no, han acertado con todo lo que publicaron ayer, podemos pensar que los precios que barajan terminarán siendo más o menos así.

Steam Machine por 550$… o 1000

Sí. Una diferencia muy grande entre un precio y otro, pero tiene su explicación. Hay un vídeo en el que se menciona que el precio será como el de un PC de similares prestaciones, pero me parece literalmente imposible. ¿Para qué vamos a querer un PC de Valve si podemos comprar uno similar por otra parte?

El músculo que tiene la Steam Machine se puede comprar en PC Componentes por un precio que ronda los 1500€, pero estando ya montado y con licencia. Un PC similar montado por uno mismo puede bajar a 1300€, o incluso bastante menos. Entonces, ¿de dónde se sacan esos 550$? Bueno, en EEUU los precios van sin impuestos, y esos 550$ superan los 600$ con su IVA. ¿Tiene sentido ese precio? Depende de cómo se mire.

Una Steam Machine a 600$ con impuestos incluidos se podría explicar de la siguiente manera:

Creo que estás soñando. Me puedo equivocar, pero un PC que permite jugar a los últimos AAA por 600 me parece demasiado bueno. Ojalá.

Es más potente que la Deck, sí, pero tiene menos hardware y complejidad del diseño. La Deck vale 569€, y en ese precio se incluye el músculo, una pantalla táctil de calidad y un buen mando. La Steam Machine no tiene pantalla ni mando — aunque se espera al menos un pack con mando. Y el diseño, aunque compacto, no es tan complejo.

Además, Valve puede vender y venderá a precio de coste, por lo que mi apuesta va por el precio de la Steam Deck o un poco más, 800€ como tope.

Steam Controller a 60€

Del mando se dice que estará por unos 60€. El tema con los consumibles es diferente, y sólo hay que mirar al dock oficial de la Steam Deck para darnos cuenta de ello. El dock cuesta nada menos que 89€, el 13% de lo que vale la Steam Deck OLED de 1TB.

Así que el mando sí podría costar 60€. Es el precio del mercado y por ahí están los de PlayStation y Xbox, en incluso el Luna de Amazon. Los consumibles son una manera de hacer dinero, que se lo digan a Apple, que vende sus relojes a precio alto, pero llegan a ganar un 25% más gracias a la venta de correas.

Así que doy por buenos esos 60€ del Steam Controller, puede que menos en el pack con la Steam Machine.

Steam Frame por debajo de 1000€

La Steam Frame es lo que menos me interesa de entrada, aunque tendré que saber más sobre ellas. Sobre todo me interesa si no son malas para la vista y si sirven para tener una pantalla enorme en mi salón, pero en un principio no me haré con unas. Además, el precio tampoco será muy atractivo, aunque Valve ya ha dicho que serán más baratas que las Valve Index.

Ahora bien, aquí podemos hacer al menos dos lecturas, teniendo en cuenta que las Index requerían una estación base y las Steam Frame no.

Menos de 799€ si se tienen en cuenta sólo las gafas y el mando.

Menos de 1079€ si se cuenta el kit completo.

Las Index requerían su estación base para funcionar, pero las Steam Frame no. Además, se menciona que son compatibles con Android. Con todo esto en cuenta, yo no sé por qué apostar. Mi deseo es que sean más baratas que las Index sin estación, con lo que estarían por debajo de los 800€. O mejor que se acerquen a 1000€ y me olvido de ellas.

Steam Machine, Frame y Controller aún no tienen precio

Para conocer los precios finales habrá que esperar, pero todo tiene muy buena pinta. He llegado a leer que todo junto podría estar por unos 1300€, así que que alguien me baje el hype que me subo por las paredes.