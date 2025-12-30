Hace ya más de seis años desde que soy usuario de KDE y Plasma. La primera vez que lo probé funcionaba muy mal en mi hardware, pero lo bueno me gustó mucho. Cuando volví, ya en Plasma 5.x, los problemas estaban solucionados, me quedé y me encanta. Aún así, que algo sea bueno no significa que no pueda ser mejor, y hay funciones que me gustarían que fueran diferentes. Una de ellas la mejoraron en Plasma 6.4, disponible desde mediados de este 2025 que está a punto de finalizar, y es el comportamiento de arrastrar y soltar.

Un poco de contexto. El software de KDE no es como en de GNOME, proyecto que busca la simplicidad. Lo que yo llamo «Equipo K» suele ofrecer software que haga algo más, para usuarios exigentes, y hasta junio de este año arrastrar y soltar en Plasma era diferente a todo lo que recuerde haber probado. En Windows, macOS, GNOME, Xfce, LXQt, Budgie… vamos, en cualquier escritorio del mundo, arrastrar y soltar un elemento a una ubicación del mismo disco mueve dicho elemento. En Plasma lo que hacía (y aún hace por defecto) era ofrecer tres opciones distintas.

Arrastrar y soltar en KDE: cómo era y cómo puede ser

Las opciones mencionadas aparecían en un menú emergente que consultaban si queríamos mover, copiar o crear un symlink. Si te aprendías los atajos de teclado, se podía invocar directamente una acción: manteniendo la C copiaba, manteniendo Shift movía y con ambas teclas creaba en enlace simbólico. Para mí era suficiente, pero prefería que fuera como en el resto de escritorios por la consistencia. De hecho, yo usaba los botones de minimizar, restaurar y cerrar a la izquierda porque me acostumbraron Ubuntu y macOS, pero pasé a la derecha por esa consistencia y porque ya no toco el sistema de escritorio de Apple.

Plasma 6.4 fue la versión que hizo realidad una petición que llevaba aparcada nada menos que 18 años. Esta petición era, resumiendo, que se usara el mismo comportamiento que vemos en Windows, macOS y la mayoría de escritorios de Linux: si el archivo o carpeta está en el mismo disco de origen y destino, lo que hará será moverlo. En caso contrario, se copiará.

La opción no está activa por defecto

La opción no está activa por defecto, y por eso es lo primero que hice cuando actualicé a Plasma 6.5. ¿Por qué no cuando salió Plasma 6.4? Pues porque mi sistema principal tiene Manjaro y se saltaron esa versión del escritorio de KDE.

Para activarla hay que abrir Preferencias del Sistema y buscar «Comportamiento general». Hay un apartado nuevo «Arrastrar y soltar» que ofrece dos opciones: como decíamos, por defecto está marcada «Preguntar siempre lo que se debe hacer», y debajo los atajos de teclado para que lo haga directo; la segunda opción es la nueva, la de «Mover si está en el mismo dispositivo», y pulsando Shift mostrará las opciones.

Aquí cabe destacar que la función no está totalmente acabada. Sí, pulsando la tecla propuesta saca el menú, pero dicho menú nos dice que la misma tecla debe mover el archivo directamente. Las otras dos opciones sí funcionan como se espera, pero la de mover no; han de darle una vuelta.

Por qué si es buena opción para mí

Yo me pasé definitivamente a KDE a principios de 2019, y he estado más de seis años con el viejo comportamiento. Ya me conozco bien el comportamiento de siempre y sus atajos. Lo aprendido se quedará, y yo ya sé que KDE me permite copiar y crear enlaces simbólicos con la C y Shift + C respectivamente. Además, también sé que Shift me muestra el menú.

En definitiva, yo ya sé que activando la nueva opción consigo el comportamiento más estandarizado, y también sé que KDE me ofrece otras opciones al arrastrar y soltar. Para cualquier otro usuario, el hecho de que el comportamiento por defecto sea el mismo les ayudará a entender cómo es en KDE. Y si quieren el nuevo, ya es posible.