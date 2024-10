Firefox ya se prepara para soportar como se merece la vista de enlaces con texto seleccionado. Para entender qué es esto, podéis visitar nuestro artículo relacionado, pero se puede resumir en que son esos enlaces con una estructura especial que nos llevan a un texto en concreto de una página web. Esto, que está disponible en Chrome/Chromium o Vivaldi, no lo está en Brave, y podría no llegar nunca a Firefox.

El motivo parece ser la privacidad de sus usuarios. Compartir un enlace con texto seleccionado implica que este texto se pase como parámetros en la URL, y quien tenga acceso a ésta podría fisgar nuestros pensamientos, sentimientos en incluso enfermedades. Así queda explicado desde hace tiempo en este enlace del GitHub de Brave. Ponen como ejemplo un enlace que incluya la palabra «cáncer». Aunque no sería fácil y al alcance de cualquiera, alguien podría intuir que lo padecemos si enviamos esa información a través de la URL.

Artículo relacionado: Usa este truco para compartir texto resaltado de páginas web

Brave se compromete con nuestra privacidad, aunque sea llevándonos la contraria

En el texto, el usuario/desarrollador pes10k explica que «La propuesta parece permitir algunos ataques a la privacidad, al exponer nuevos tipos de información a nuevos tipos de observadores. Por ejemplo: Consideremos una situación en la que puedo ver el tráfico DNS (por ejemplo, la red de la empresa), y envío un enlace al portal de salud de la empresa, con #:~:text=cáncer . En determinados diseños de página, podría saber si el empleado tiene cáncer buscando los recursos que se solicitan en la parte inferior de la página«.

Explicado de otro modo, el problema de privacidad que se menciona surge cuando se considera el tráfico de DNS (Domain Name System) en un entorno donde alguien puede monitorizar dicho tráfico, como en una red corporativa. En este caso, si un empleado envía un enlace a un portal de salud de la empresa que incluye un fragmento que resalta la palabra «cáncer», un observador que tenga acceso a la información de tráfico de la red podría ver que se está accediendo a ese enlace específico.

La preocupación describiría que, dependiendo de cómo esté estructurada la página y qué recursos se carguen, el observador podría inferir información sensible sobre la salud del empleado. Por ejemplo, si el enlace lleva a una sección de la página que solo se carga si se está buscando información sobre una condición específica, el observador podría deducir que el empleado está buscando información sobre el cáncer.

¿Y si esto ya lo sé? ¿Y si quiero usar la función?

Este es el típico caso de una compañía que toma decisiones por los usuarios. Se ve mucho en dispositivos de Apple, pero no tanto en software de código abierto y libre. Lo que pasa es que un navegador no es un programa normal; es eso que usamos tanto y que tanto puede saber de nosotros. Por ese motivo, hay desarrolladores que deciden imponer límites para que no tengamos problemas, aunque eso se traduzca en la eliminación de funciones.

Porque Chrome y Chromium tienen la opción activa, y es Brave quien la ha eliminado. Firefox, que implementó las vistas ayer, no ha dicho nada de los enlaces para compartir, pero se puede usar el truco del enlace relacionado o hacer uso de extensiones. Por ejemplo, existe «Enlace al fragmento seleccionado», en este enlace para Brave (Chromium) y en este otro para Firefox. Lo que hace la extensión es básicamente coger el texto seleccionado y crear un enlace de la página web en concreto con «#:~:text=TEXTO A COMPARTIR» que podemos enviar por cualquier medio. De la visualización ya se encargará el navegador, que eso sí lo soportan.

Como curiosidad: qué hace Apple

Como dato más bien curioso, se puede comentar qué hace Apple al respecto: si se selecciona un texto en una página de Safari y se comparte con iMessage — su aplicación de mensajes –, enviará el enlace a la web y una «tarjeta» con la cita. El texto se ve en la tarjeta, pero el enlace es el normal. Lo bueno de esto es que se comparte cita y enlace sin que sea un problema para la privacidad; lo malo que si queremos ver lo citado tenemos que buscarlo por nosotros mismos en la página enlazada.

Que cada uno lo haga bajo su responsabilidad

Yo he de reconocer que es una función que me gusta, ya que hace que quien recibe los enlaces pueda ver un texto de un artículo y además resaltado. Pero también es cierto que lo explicado en la discusión de Brave da que pensar. Por lo tanto, quien decida hacer uso de estas cosas, que lo haga bajo su responsabilidad. No debería pasar nada si enviamos una cita en un blog como este, pero hay que tener cuidado con lo que no queremos que nadie sepa.