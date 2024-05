Hace algunas semanas, KDE aceptó en su Extragear, es decir, aplicaciones que están bajo su paraguas pero que no son oficiales, a MarkNote. Actualmente está por la versión 1.1.1, y se presenta como una app tipo WYSIWYG. Esas son las siglas que se usan en inglés para decir que lo que ves es lo que obtienes, y llegó con la clara intención de ser una app de notas que pudiera interesarnos. Guarda los archivos con extensión .md, por lo que es totalmente compatible con MarkDown, pero yo la he estado usando y creo que es de KDE pero con una filosofía no tan KDE.

KDE ofrece aplicaciones que cuentan con muchas funciones, pero MarkNote no es así. Si uno quiere tener todas sus notas organizadas, sí parece una opción. El problema lo tenemos personas como yo, que nos hemos acostumbrado a usar las marcas de MarkDown y esa no es una posibilidad en MarkNote. Por lo tanto, y aunque lo he intentado, creo que no va a pasar a ser mi aplicación de notas.

MarkNote no permite usar sintaxis de MarkDown

Esta nota la he escrito en la app protagonista de este artículo, y me he encontrado con varios problemas. El primero, lo que antes he echado de menos es un contador de palabras. Si alguien está pensando que no es importante, sí lo es, por lo menos para alguien como yo que escribe en blogs y tiene que cuidar el SEO. Los párrafos, dice el señor Google que es quien manda, no deben ser muy cortos ni muy largos. ¿Cuántas palabras llevo hasta aquí? Ni idea.

Lo segundo que he echado de menos yo es eso de generar contenido enriquecido con marcas. El anterior subtítulo es una etiqueta H2 de HTML, y en otros editores yo los creo poniendo dos almohadillas (##) delante. Si quiero que sea un H3, tres, y así hasta seis. No poder hacer algo que se da por sentado es difícil de tragar. Y esta app no permite entrar en el texto plano; sólo está la vista del texto final.

No menos importante es un corrector ortográfico. Claro está, uno tiene que saber escribir, pero se pueden cometer errores y no ver una línea roja debajo hace que sienta que estoy en una especie de editor de texto plano.

Lo peor para mí: no es compatible con WordPress

Lo sé. La mayoría de aplicaciones normales tampoco lo son, pero las notas de Vivaldi sí. LinuxAdictos y todos los blogs de esta red están alojados en WordPress. Si, por el motivo que sea, quiero iniciar una nota sin conexión o lejos de las miradas de mis compañeros, puedo crerarla en Vivaldi, luego copiar su contenido, pegarlo en WordPress y ya tengo todo el formato creado. Incluso si añado alguna tabla.

MarkNote es una aplicación sencilla que busca organizar nuestras notas locales de manera sencilla. Para mi uso personal, no me vale.

Lo bueno

Pero que nadie malinterprete un artículo como este. A veces, cuando escribimos críticas parece que son de lo mas destructivas, cuando en realidad tampoco es que sean críticas. Es una opinión de por qué algo no encaja con nosotros. MarkNote tiene su público, y se diseñó pensando en él. Es una aplicación sencilla, sin distracciones ni complicaciones.

Si alguien no se sabe o no quiere usar las etiquetas de MarkDown, puede hacer de todo desde los iconos que hay en la parte inferior de la zona de texto. Como ya explicamos en su día, permite añadir negritas, cursivas, texto tachado, listas, enlaces e imágenes, entre otras. También permite subrayar texto, algo que no puedo hacer en otros editores si no uso una etiqueta HTML, ya que MarkDown por sí no lo soporta.

También me gusta que lo guarda todo en la carpeta Documentos, y al ser archivos con extensión .md, podemos abrirlos y modificarlos en cualquier otro editor. Para exportar las notas, basta con mover la carpeta de la aplicación.

En cualquier caso, creo que le volveré a dar una oportunidad en el futuro. Lo tiene difícil, ya que uso mucho las notas de Vivaldi si no quiero salir del navegador o VSCode si quiero algo más completo, pero nunca digas nunca.