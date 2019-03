Estas son las novedades que llegarán de la mano de Firefox 67

Esta semana se ha lanzado Firefox 66, aún no se puede instalar en Linux vía repositorio hace sólo unas horas que está disponible en los repositorios APT y ya están hablando de Firefox 67. La llegada de la próxima versión está programada para el 14 de mayo de 2019, dentro de menos de dos meses, pero ya está disponible la primera beta tanto para Linux como para macOS y Windows. Llegará con varias novedades interesantes.

Firefox 67 nos permitirá instalar varias versiones del navegador web de Mozilla. ¿Para qué puede venir bien esta función? Por ejemplo, para instalar la última versión estable y una versión beta con la que podremos probar todo lo que está por llegar. Tener dos versiones también puede ser interesante para los usuarios a los que nos gusta tener web-apps ejecutándose como un programa: podríamos tener Twitter Lite en una web-app de Firefox 67 independiente de nuestro navegador principal.

Novedades que llegarán con Firefox 67

Posibilidad de instalar más de una instancia.

Evitará que instalemos viejas versiones que puedan causar inestabilidad o corrupción de datos.

Bloqueo de software de minería de criptomonedas y rastros en el navegador gracias a las preferencias del Bloqueo de Contenido.

Posibilidad de aceptar/denegar las extensiones recién instaladas en ventanas privadas.

Posibilidad de fijar pestañas e importar los datos de otro navegador.

Soporte para copiar el código CSS modificado desde el panel de las herramientas para desarrolladores.

Eliminado el soporte para webcal.

Podéis descargar la beta de Firefox 67 desde este enlace. Como curiosidad, al descomprimir el archivo y hacer doble clic sobre “firefox” comprobaréis que se abre una nueva ventana de un Firefox totalmente diferente, algo que, si no me equivoco, no pasaba al descargar Firefox 66. En un principio sólo está en inglés, pero se puede descargar el paquete en español desde los ajustes.

Teniendo en cuenta que ahora puedo tener dos versiones de Firefox, me planteo no borrar la beta de Firefox 67 que acabo de descargar. ¿Y tú?