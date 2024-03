KDE lanzó el pasado miércoles aquello a lo que se refirieron como Mega-Lanzamiento KDE 6. Dejemos clara una cosa: KDE 6, con ese nombre, no existe en realidad, pero si lo usaron fue porque se lanzaron Plasma 6.0, Frameworks 6.0 y las aplicaciones de KDE que dependen del resto de seises, entre lo que se incluye Qt6. Hubo muchas novedades, incluyendo de aquellas que no se ven. No sólo se ha mejorado el rendimiento; también se han puesto los cimientos para cambios futuros que subirán el listón aún más alto.

Tal y como explican, Plasma 6.0 es «más duro, mejor, más rápido, más fuerte», lo que se podría decir usando otras palabras como que es mejor en todos los sentidos. Llegaron muchas novedades, algunas de ellas como nuevos ajustes por defecto, y en este artículo vamos a hablaros de los cambios más destacados que merece la pena tener en cuenta.

Mega-Lanzamiento KDE 6: sus nuevos ajustes por defecto

Sobre todo si se usa KDE neon, hay varios cambios por defecto que se notarán aquí y allá. Los archivos y carpetas ahora se seleccionan con un sólo clic y se abren con doble clic. Hasta ahora se abrían con un sólo clic, el comportamiento que prefieren la mayoría de desarrolladores de KDE, pero como la comunidad prefiere la otra opción y se decidieron a ponerlo así por defecto. Ellos volverán a cambiar este ajuste a como estaba antes, y nosotros podemos hacer lo mismo si así lo deseamos.

Otro cambio por defecto se verá menos, pero está presente y con gran protagonismo. Ahora se usa Wayland, pero es posible usar sesiones de X11 si no nos convence.

La modificación del conmutador de tareas creo que es algo que sí veremos con mejores ojos más usuarios. En Plasma 5, al presionar la combinación Alt + TAB aparecía por la izquierda una barra lateral con las tarjetas de las aplicaciones abiertas. A partir de Plasma 6.0 se mostrará una rejilla con las miniaturas. Como todo, esto se puede cambiar desde las preferencias del sistema.

El otro ajuste por defecto que creo que llamará la atención está en los paneles, que ahora flotan por defecto. El que estaremos viendo todo el tiempo, si no lo ocultamos, es el inferior, y también el lanzador de aplicaciones que flota doblemente, ya que está separado del panel inferior en sí.

En este punto ya hemos hablado de muchos de los cambios más destacados de los que llegaron con el Mega-Lanzamiento KDE 6, pero hay más.

El panel inferior inteligente

Nuevo de este lanzamiento combinado, ahora hay una opción de panel inferior inteligente. Su comportamiento le hace mostrarse cuando el escritorio está vacío o nada se pone encima, pero se oculta cuando una ventana lo toca. De esta manera se evita que esté siempre oculto, y creo que es la decisión correcta, ya que, por lo menos en mi caso, yo lo tengo que se oculte automáticamente, pero porque no quiero que se vea cuando tengo ventanas a pantalla completa. Lo que tampoco quiero es que esté oculto si no tengo nada en el escritorio, y esta opción sirve para estos casos.

La nueva vista general

La vista general de Plasma 5 no es que estuviera mal, pero la de Plasma 6 ha demostrado que podía ser mejor. Lo que tenemos ahora es algo más parecido a lo que muestra GNOME. Tiene dos posiciones, accesibles desde el teclado o con gestos en el panel táctil (sólo Wayland):

En la primera se muestran todas las ventanas de un escritorio y todos los escritorios arriba.

En la segunda (captura de arriba) veremos todos los escritorios uno al lado del otro.

La vuelta del cubo

El cubo (captura de cabecera) es algo que me encantó cuando probé Ubuntu por primera vez. Con el ratón, creo recordar, podía mostrar un cubo y pasar de un escritorio a otro. Estuvo en KDE hace un tiempo, lo eliminaron y ha vuelto junto a Plasma 6.0.

Lo malo es que no se puede acceder a él, por lo menos por defecto y sin realizar cambios, con gestos del panel táctil. Para sacarlo tenemos que presionar la combinación META + C , y para ir girándolo con META + Ctrl + flechas de navegación.

Nuevo tema Breeze

Breeze es el tema que usa Plasma por defecto, y han aprovechado para darle un lavado de cara. Con este cambio, sumado a todo lo que trae Qt6, se ha buscado ofrecer una imagen más moderna y clara.

Aplicaciones del Mega-Lanzamiento KDE 6

Un artículo que no pretende ser largo no tiene espacio para hablar de todo un grupo de aplicaciones que han recibido actualizaciones mayores con nuevas funciones. ¿Qué destacar aquí? Un par de las aplicaciones que están en todo sistema operativo con KDE:

Dolphin

Los ajustes de Dolphin recibieron un cuidado especial y fueron reorganizados para hacerlos más fáciles de navegar. Las mejoras de accesibilidad también están presentes en esta nueva versión. Los botones de la barra de herramientas y el espacio en disco de la barra de estado son ahora accesibles desde el teclado. Al hacer clic con el botón derecho en una carpeta, ahora aparece una opción para abrir la carpeta en una vista dividida.

Spectacle

Las funciones de grabación recientemente introducidas en Spectacle se han mejorado y ahora muestran un icono en la bandeja del sistema mientras se graba. Desde este icono podemos realizar diferentes acciones. Además de grabar toda la pantalla o la ventana de una aplicación, ahora también se puede grabar cualquier parte arbitraria de la pantalla. Es decir, podemos seleccionar qué porción grabar del mismo modo que podemos hacer capturas de sólo un área de la pantalla.

Prueba el Mega-Lanzamiento KDE 6 en KDE neon

Todo esto aún tardará un tiempo en llegar a la mayoría de distribuciones Linux, pero KDE neon lo tiene disponible desde el mismo miércoles. La mejor manera de probarlo es descargar su última ISO estable, grabarla en un USB e iniciar una Live Session. También puede hacerse en una máquina virtual, pero el rendimiento no es todo lo bueno que cabría esperar y podemos llevarnos una mala impresión que para nada tiene que ver con Plasma 6.