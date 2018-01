Estas son las distribuciones que recomienda la FSF

La generación de nuevas distribuciones Gnu/Linux ha hecho que muchos usuarios puedan disfrutar y conocer de Linux y del Software Libre. Pero cierto es que muchas de ellas por no decir casi todas, no son libres.

Muchas distribuciones contienen drivers privativos o algún programa que no tiene licencia GNU, por lo tanto la Fundación de Software Libre o Free Software Foundation decidió crear una web en donde se especificaba las distribuciones que reconocía como libres, distribuciones totalmente libres.

La lista de distribuciones totalmente libres es sorprendente y llamativa, pues ninguna de las grandes distribuciones son libres. Es decir, Debian, Slackware, Gentoo o Arch Linux son consideradas por la propia FSF como distribuciones no libres. De hecho, me acuerdo que hubo una cierta polémica con Debian pues la diferencia de ser libre y no ser libre se basaba en un repositorio que podía ser eliminado por los usuarios. Las distribuciones libres reconocidas son: gNewSense, Ututo XS, Blag, Dragora, Trisquel, Dynebolic, GuixSD, Musix, Parábola y PureOS.

PureOS y gNewSense son dos distribuciones que se basan en Debian pero que eliminan ese repositorio problemático y además añaden herramientas de privacidad y seguridad.

Trisquel es la única distribución libre que se basa en Ubuntu y Ututo XS es una de las primeras distribuciones libres y la única que se basa en Gentoo. Parábola es una distribución que se basa en Arch Linux y Blag es su semejante pero basada en Fedora.

Sorprendentemente, existe dos distribuciones dedicadas al mundo de la edición del sonido y el audio. Estas son Musix y Dynebolic.

Cualquiera de ellas merece la pena probarlas pero personalmente no las utilizaría. Todas son grandes proyectos, pero muchas de ellas están abandonadas y eso supone falta de seguridad. Posiblemente las dos distribuciones libres más actualizadas sean Parábola y PureOS, pero otras como Trisquel o Ututo XS llevan años sin ser actualizadas.

Y si tenéis dudas, siempre podéis acudir a la web oficial de FSF, una web libre y con toda la información necesaria para encontrar una distribución Gnu/Linux totalmente libre.