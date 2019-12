Estas son las contraseñas más usadas en el 2019 y 1234 sigue encabezando la lista

Estamos a tan solo pocos días de acabar el año y las encuestas y estadísticas de lo más usado en el año se están empezando a dar a conocer y una de ellas no se puede pasar por alto, pues las contraseñas más utilizadas durante este 2019 nos deja un tanto preocupados.

Ya que a pesar de muchos de los aportes por parte de los principales navegadores web, así como aplicaciones web, sitios web entre otros en donde recomiendan encarecidamente el uso de contraseñas fuertes y en el caso de los navegadores web suelen ofrecernos un generador de contraseñas, tal parece que estos esfuerzos no han rendido muchos frutos.

La lista de las contraseñas más utilizadas en este 2019 es una compilación por parte de investigadores independientes, si sumáramos otros reportes el resultado no cambiara mucho.

Pues a pesar de las violaciones de datos que involucran contraseñas robadas o hackeadas que aparecen en los titulares, muchos usuarios de Internet aún toman malas decisiones con respecto a sus credenciales de inicio de sesión.

Y es que el administrador de contraseñas NordPass compartió una lista de las 200 contraseñas más utilizadas en 2019 y destacó las que nunca debe usar:

“Investigadores independientes, que pidieron permanecer en el anonimato, compilaron y compartieron con nosotros una lista de las 200 contraseñas más populares que se revelaron durante las violaciones de datos este año. La base de datos es bastante impresionante: 500 millones de contraseñas en total. Y si cree que hay muchas contraseñas filtradas, tenemos malas noticias para usted: esta es solo la punta del iceberg.”

Las contraseñas más populares contienen todas las combinaciones de números obvios y fáciles de adivinar (12345,111111,123321), nombres femeninos populares (Nicole, Jessica, Hannah) y solo cadenas de letras que forman una línea horizontal o vertical a través de un teclado QWERTY (asdfghjkl, qazwsx, 1qaz2wsx, etc.).

Sorprendentemente, la más obvia (“contraseña” o “password”) sigue siendo muy populares pues al redor de 830.846 personas todavía lo usan.

Para tratar de encontrar una razón que pueda indicar por qué esto no ha cambiado (en particular, por qué los usuarios de internet continúan usando “contraseña”, “password” como contraseña entre otras, así como otras que aparecen en la lista año tras año).

La primera razón es que son más fáciles de recordar. Es así de simple: la mayoría de las personas prefieren usar contraseñas débiles en lugar de cansarse de tratar de recordar palabras largas y complejas.

Desafortunadamente, esto también significa que usan lo mismo para todas sus cuentas. Y si una de ellas se encuentra en violación, todas las otras cuentas también se ven comprometidas automáticamente.

Por otro lado, también muchos usuarios argumentan que no tienen nada importante o algo que ocultar por lo que este es otro motivo por el cual no se preocupan por establecer una buena contraseña. Aunque bien dice el dicho uno no valora lo que tiene hasta que lo ve perdido.

NordPass recomienda tomar medidas para proteger mejor sus cuentas antes de que sea demasiado tarde.

Ya que al final de cuentas, el simple hecho de que contraseña de tu correo electrónico caiga en manos de otros puede muy perjudicar pues prácticamente estas dejando la puerta abierta para que se hagan con el control de tus otras cuentas por ejemplo redes sociales, sitios web o peor aun acceso a tus cuentas bancarias.

Aunque hoy en día muchos sitios web ya cuentan con el soporte para la autenticación de dos factores, muchos usuarios no suelen usar este tipo de seguridad o peor aún si lo usan, en lugar de utilizar la función para enviar el código de autenticación a tu número de teléfono o algun otro medio, suelen pedir que se envié a su mismo correo electrónico.

Finalmente el problema de utilizar contraseñas como “1234” no solo es un problema en la red sino que también es una de las contraseñas más utilizadas como clave bancaria.

Sin más, puedes consultar la lista de las contraseñas más utilizadas en este 2019 en el siguiente enlace.