El otoño pasado escribimos un artículo para informar a la comunidad Linux sobre qué podría estar pasando con su Kodi al intentar usar algunos complementos. El problema, que sólo afectaba a algunos addons y ninguno de ellos parecía ser de los repositorios oficiales del reproductor, era que la versión de Python no era compatible. Con eso en mente, es probable que haya usuarios que estén frenando la actualización de Python para no encontrarse con los mismos problemas.

Está claro que siempre queda la posibilidad de encontrarnos con la excepción que confirma la regla, pero Kodi 20 funciona perfectamente con Python 3.11. La última actualización mayor de Python llegó el octubre pasado, y Kodi 20 lo hizo en enero. Había mejoras relacionadas con el famoso y asequible lenguaje de programación, y lo cierto es que los addons que fallaban cuando Linux subió a Python 3.10 no están fallando al subir a 3.11.

Reinstala los addons de Kodi que no se ejecuten

Sistemas como Ubuntu 23.04 y todos sus sabores oficiales (y algunos no oficiales) llegaron con Python 3.11, y yo no he notado nada extraño con ningún complemento de los que uso. Sí lo he notado en Manjaro, un sistema operativo con modelo de desarrollo Rolling Release que actualiza de diferente manera. En Ubuntu, y eso que actualicé desde 22.04 ->22.10->23.04, todo ha funcionado como si nada, pero en Manjaro he tenido que reinstalar los complementos que me han fallado.

La manera de hacerlo es sencilla: se va al los ajustes del addon, se desinstala, se le dice «No» a eliminar la información del complemento y se vuelve a instalar. Esto es así porque, tal y como dice Manjaro en sus foros, todo lo que se haya construido sobre la versión anterior debe reconstruirse sobre la nueva.

En sistemas como Debian, todo es muy diferente. Bullseye sigue en Python 3.9, y su versión de Kodi, o más bien Kodi 19 + Python 3.9 + algunos complementos siguen sin funcionar. En ese caso, yo recomendaría mantenerse en Kodi 19 y hacer lo explicado en el enlace que hay al principio de este artículo: compilar Python 3.8 y parchear a Kodi para que se ejecute con esa versión. Cuando llegue la versión estable de Debian 12, la versión de Python ya debería ser compatible.

Sólo válido para Linux… ¿y macOS?

Todo esto sólo es válido para Linux, y puede que macOS, algo que no puedo confirmar porque no tengo donde probarlo. Tanto Linux como macOS tienen Python instalado por defecto, algo que no ocurre en Windows y Android. En el sistema de las ventanas y el móvil de Google, Kodi incluye su propia versión de Python, y los desarrolladores de complementos se centran en éstas para sus proyectos. Por lo tanto, es raro que un complemento falle en Windows y Android. Si falla en Linux, aquí en LinuxAdictos ya hemos explicado las posibles soluciones, unas soluciones que deben ser similares a las que se pueden aplicar en macOS.

En cualquier caso, Kodi 20 + Linux + Python 3.11, todo ok.