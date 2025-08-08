Las tarjetas gráficas de AMD encaran una etapa movida: hay nuevos modelos en el horizonte, cambios en el software, cifras de ventas llamativas y algunas dudas en rendimiento bajo ciertos motores. En conjunto, el panorama invita a tomar nota antes de actualizar equipo o plantear una compra.

En las últimas semanas han coincidido movimientos de producto, drivers y mercado que afectan a la familia Radeon. A continuación repasamos lo más relevante: ventas en Europa, soporte y tecnologías recientes, lanzamientos previstos y el contexto de rendimiento con trazado de rayos, sin perder de vista lo que se viene en consolas.

Ventas y memoria: la RX 9070 XT tira del carro y los 16 GB ganan peso

Los datos del mayorista alemán Mindfactory sugieren que la Radeon RX 9070 XT por sí sola ha vendido casi tanto como toda la serie GeForce RTX 50 junta en la semana analizada. Hablamos de 640 unidades de la 9070 XT frente a 655 de toda la gama RTX 50, un contraste que, con cautela, apunta a buen momento para AMD en ese canal.

Otro detalle relevante: las gráficas de 16 GB copan cerca del 80% de las ventas registradas, mientras que los modelos de 8 GB caen por debajo del 8%. La preferencia por más VRAM responde a juegos de mundo abierto y texturas de alta resolución, donde ese extra de memoria ayuda a mantener estabilidad.

En el mismo periodo, AMD habría rondado el 61% del volumen en unidades frente a NVIDIA, con ingresos liderados pese a un precio medio generalmente más contenido. Conviene recordar, eso sí, que hablamos de un único mayorista de un solo país: es una fotografía parcial, útil para tomar el pulso, no un veredicto global.

Drivers Adrenalin 25.8.1: soporte para RX 9060, FSR 4 y más juegos

AMD ha publicado Software Adrenalin Edition 25.8.1, una versión que añade soporte para la nueva Radeon RX 9060, incorpora compatibilidad con títulos recientes y trae correcciones varias. Es una actualización pensada para acompañar los últimos lanzamientos y optimizar la experiencia en PC.

Entre los juegos que reciben soporte explícito figuran estrenos y betas que muchos tienen en el radar. La lista comunicada por AMD incluye:

Mafia: The Old Country

Battlefield 6 (Beta Abierta)

(Beta Abierta) Mecha Break

WUCHANG: Fallen Feathers

Valorant (versión UE5)

The Alters

F1 25

Además, se activa FSR 4 en una selección de juegos para las Radeon RX 9000, con compatibilidad en títulos como Mafia: The Old Country, WUCHANG: Fallen Feathers, Arena Breakout: Infinite, Game of Thrones: Kingsroad, Wreckfest 2, Lies of P y Cyberpunk 2077. También llega más soporte de extensiones Vulkan y la inclusión de Radeon RX 7700 XT en ROCm para WSL.

AMD ha indicado una tanda de fallos corregidos y otros problemas aún en investigación. La descarga está disponible desde la web oficial o mediante el panel Adrenalin.

Nuevos modelos: RX 9060 con enfoque OEM y RX 7400 para la gama de entrada

Varios indicios apuntan a un lanzamiento con foco inicial en OEM para la Radeon RX 9060. Proveedores como Asus y XFX ya listan versiones de 8 GB GDDR6, mientras se espera información completa de precios y disponibilidad en retail. Según lo filtrado, la tarjeta montaría Navi 44 con 1.792 shaders, 28 unidades de cómputo y bus de 128 bits.

Con su llegada, la RX 9060 se sumaría como el quinto modelo de la familia RX 9000, por debajo de la RX 9060 XT y las variantes RX 9070 (incluida GRE para Asia). Sobre el papel, busca cubrir la gama media asequible, aunque faltan detalles definitivos de frecuencias y TGP.

Por otro lado, se ha avistado una Radeon RX 7400 (RDNA 3, Navi 33) con 8 GB GDDR6 en la configuración de un PC empresarial de Dell, lo que sugiere un desembarco próximo y preferencia OEM en su estreno. Sería una opción de entrada que mejora la VRAM frente a RX 6400, pensada para productividad y juego básico en 1080p.

Fuentes no oficiales hablan de recortes de unidad de cómputo y anchos de banda ajustados en RX 7400 para contener consumo y coste. La presencia de 8 GB en la gama baja refleja la tendencia del mercado hacia mayor memoria.

Rendimiento bajo Unreal Engine y trazado de rayos: qué se está discutiendo

Se han publicado análisis que señalan comportamientos irregulares con trazado de rayos en algunos juegos basados en Unreal Engine (UE4/UE5) ejecutados en Radeon serie 9000. Las hipótesis principales son que parte del problema está en los drivers de AMD y otra en la adopción por parte de estudios de ramas del motor con integraciones de NVIDIA (NvRTX).

Digital Foundry y otros creadores han reportado caídas de rendimiento, mientras que voces como Tech YES City sostienen que el uso de ramas con optimizaciones específicas para tecnologías como DLSS puede perjudicar a las Radeon cuando el código empleado no emplea rutas más neutras (DirectX/Vulkan en RT). La mejora en este aspecto es un escenario donde ambas partes pueden avanzar.

Lo que se perfila en consolas: UDNA y objetivos de potencia

En el ámbito de las consolas circulan rumores que apuntan a la próxima generación de PlayStation y Xbox con arquitectura gráfica UDNA de AMD (evolución de RDNA). Las comparaciones no oficiales sitúan a estas consolas cerca de una Radeon RX 9070 XT y a otro nivel, a una RX 5080, siempre con la prudencia que exigen proyectos aún sin anunciar.

Más allá de los números, se habla de soporte para path tracing, geometría densa y mejoras en la ejecución de shaders. Las fuentes estiman que su lanzamiento sería entre finales de 2026 y 2027, lo que implicaría un salto en RT más ambicioso y técnicas modernas de reconstrucción.

Con buenas ventas en el canal europeo, drivers actualizados y modelos en desarrollo, AMD continúa reforzando su presencia en gama media y de entrada, enfrentando desafíos en motores de juegos populares. La relación entre precio, VRAM y soporte determinará qué Radeon ocupa una posición privilegiada en un mercado en constante evolución.